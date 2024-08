La découverte du corps décapité de ce jeune homme suscite l'émoi

1/4 Aaron E., 24 ans, est mort le 18 août.

Les rapports sur la mort d'Aaron E.*, 24 ans, originaire de Terenten, une commune du Tyrol du Sud en Italie, ressemblent au scénario de film d'horreur. Dans la matinée du 18 août, des randonneurs trouvent le jeune homme dans un pré. Son corps est couvert de sang, une profonde plaie est béante sur son cou et sa tête est presque tranchée. Le jeune forestier est mort. Une tronçonneuse gît à côté de lui.

Dans un premier temps, la police a supposé qu'il s'agissait d'un accident de travail et qu'Aaron s'était lui-même accidentellement décapité presque entièrement avec la tronçonneuse. Cette théorie ne reste toutefois pas longtemps au premier plan, comme l'écrit «Südtirol News».

Après la rave, à l'alpage

Les médias italiens ont rapporté que le jeune homme s'était rendu avec ses amis à une rave-party à Barbian. L'événement, qui a rassemblé environ 400 personnes, a duré jusqu'à quatre heures du matin. Vers 3 heures, Aaron et ses amis ont quitté la fête en taxi.

On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Selon les informations dont dispose actuellement la police, le jeune homme de 24 ans s'est rendu à l'alpage à environ 1600 mètres d'altitude au volant de son véhicule tout-terrain. Comme il ne portait pas de vêtements de travail au moment de sa mort, mais un jean et des baskets, les enquêteurs partent du principe qu'il ne s'agit pas d'un accident de travail.

Les experts recherchent des empreintes

La police n'exclut pas non plus qu'Aaron ait été tué à un autre endroit et qu'il ait été remonté plus tard à l'alpage. La tronçonneuse aurait été trouvée trop loin du corps. Les nombreuses incohérences laissent supposer aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir d'un crime violent. Selon le rapport d'autopsie, le décès est survenu entre 5 et 6 heures du matin.

Le 4x4 du jeune homme de 24 ans a été saisi par la police dès le jour où il a été retrouvé. Comme le rapporte «Bild», son deuxième véhicule, une Audi Q5, a également été confisqué. Comme précise le «Stol», la voiture doit être examinée à la loupe par des experts en médecine légale et faire l'objet d'une recherche d'ADN et d'empreintes digitales.

Un village uni dans le deuil

Les amis, les connaissances et les habitants de ce village de 1800 âmes sont bouleversés. «Aaron était un jeune homme joyeux et très actif dans les associations du village», a déclaré le maire Reinhold Weger à «Südtirol News». Cet homme plein de vie était le chef du groupe de Schuhplattler de la commune. «Nous nous souviendrons toujours de la joie sur son visage et de sa convivialité lors des célébrations», écrivent ses amis de la fanfare sur Facebook.

Samedi dernier, 2000 personnes ont participé à l'enterrement d'Aaron. La famille, les amis et les compagnons de route ont pu faire leurs adieux. Son frère Jonas s'est confié dans un discours émouvant lors de l'enterrement: «Dans le silence de cette nuit, ton rire résonne encore. Dans la profondeur de ce néant, tes yeux brillent encore à travers l'obscurité. C'est comme si tu étais encore là. Merci Aaron pour les bons moments. Mir wearn di nia vogessn», pour toujours, de son frère bien-aimé.

*Nom connu de la rédaction