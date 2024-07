Un navire russe aurait violé l'espace maritime de la Finlande

Ce navire russe a été contacté en vain par les garde-côtes finlandais.

AFP Agence France-Presse

La Finlande soupçonne un navire de recherche russe d'avoir violé vendredi son espace maritime, a déclaré le ministère finlandais de la Défense. Vers 12h31, le «Mikhail Kazanski», navire de recherche russe de la Flotte de la Baltique a franchi les eaux territoriales de la Finlande, au large de la ville de Hamina (sud), ont précisé les gardes-côtes dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Il a parcouru environ 1,2 mille marin avant de quitter ces eaux vers 12h38. Un patrouilleur finlandais se trouvait non loin du navire de recherche et a plusieurs fois essayé d'entrer en contact avec lui, sans succès, ont ajouté les gardes-côtes. Ils vont mener l'enquête sur ce soupçon de violation de l'espace maritime et communiqueront une fois les investigations terminées.

Frontière partagée de 1340 kilomètres

Cet incident intervient alors que les relations entre les deux pays, qui partagent une frontière longue de 1340 kilomètres, se sont nettement détériorées depuis l'adhésion de la Finlande à l'Otan l'an dernier, émaillées de quelques incidents frontaliers.

Le 10 juin, quatre avions militaires russes sont restés environ deux minutes dans l'espace aérien finlandais au large de la ville de Loviisa (sud), rappelle le communiqué du ministère finlandais, à une profondeur d'environ 2,5 km à l'intérieur du pays nordique.

La Finlande a fermé sa frontière terrestre avec la Russie en décembre 2023, Helsinki accusant Moscou d'organiser l'arrivée de migrants sans papiers afin de déstabiliser le pays nordique. Cet afflux de demandeurs d'asiles a mené le pays nordique à adopter mi-juillet un projet de loi controversé autorisant les gardes-frontières à refuser l'entrée de ces derniers arrivant à la frontière orientale du pays sans examiner leur demande.