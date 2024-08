Dans quel pays étrangers les Suisses sont-ils emprisonnés?

1/5 229 ressortissants suisses purgent une peine dans une prison à l'étranger.

Le soulagement était immense, l'accord considéré comme «historique». La semaine dernière, des détenus ont été libérés de Russie dans le cadre d'un échange international de prisonniers. Parmi eux, des Américains et des Allemands. Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, un «faible» nombre de ressortissants allemands est toujours derrière les barreaux en Russie.

Aucun ressortissant suisse ne séjourne actuellement dans les prisons russes, comme l'a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à la demande de Blick. Du moins, l'Office n'en a pas connaissance. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le DFAE déconseille de manière générale de se rendre en Russie dans des cas non urgents.

58 détenus pour des délits liés à la drogue

Mais il n'y a pas qu'en Russie que des voyageurs ou des émigrants peuvent tomber dans les griffes de la justice. Actuellement, 229 ressortissants suisses au total sont derrière les barreaux à l'étranger. La plupart d'entre eux – 25 exactement – purgent une peine en France. Aucun hasard à cela: c'est dans l'Hexagone que vit le plus grand nombre de Suisses de l'étranger, suivi par l'Allemagne et l'Italie.

Sur un total de 229 détenus, 58 ont été incarcérés pour des délits liés à la drogue. La plupart d'entre eux sont détenus en Allemagne et en Espagne – 6 dans chaque pays. 171 Suisses ont été arrêtés pour d'autres délits. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, le DFAE ne donne pas davantage d'indications.

Outre des pays voisins comme l'Italie ou la France, la liste comprend également des pays où une peine de prison pourrait s'avérer plus inconfortable. Cinq d'entre eux sont actuellement derrière les barreaux aux Emirats arabes unis, deux en Biélorussie et un au Myanmar. En mars dernier, Amnesty International a mis en garde contre les «conditions de détention catastrophiques» en Biélorussie, notamment pour les prisonniers politiques.

Le DFAE ne peut rien faire

Toute personne se trouvant dans une situation de détresse à l'étranger peut demander conseil et aide aux représentants suisses ou contacter la Helpline du DFAE. Le DFAE n'apporte toutefois son aide que lorsque les personnes concernées ont tenté «tout ce qui est raisonnablement possible» pour surmonter elles-mêmes la situation d'urgence sur le plan organisationnel ou financier, peut-on lire sur le site Internet de l'Office.

Interrogée par Blick, la porte-parole du DFAE précise que son employeur aide les Suisses dans le cadre de la «protection consulaire». Ce faisant, l'office doit respecter la souveraineté et l'ordre juridique du pays concerné. «Dans le cadre de son soutien, il ne peut pas obtenir des libérations ou intervenir dans des procédures judiciaires à l'étranger.»

Natallia Hersche a été libérée au bout de 17 mois

Selon ses propres indications, le DFAE s'assure toutefois que le droit à des conditions de détention décentes est respecté. Il informe les proches et rend visite à la personne détenue au moins une fois par an – si cela est possible et souhaité par la personne.

Natallia Hersche est un exemple célèbre de Suissesse incarcérée à l'étranger. Cette militante pour la démocratie, double nationale suisse et biélorusse, a passé 17 mois dans une prison en Biélorussie avant d'être finalement libérée en février 2022.

Le DFAE s'était engagé intensivement et pendant un an et demi pour sa libération. De retour en Suisse, Hersche a décrit le temps passé derrière les barreaux comme un chapitre sombre : «C'est la pire chose que j'ai dû vivre, c'était de la torture».