La première image de l'épave du Titan et le dernier message radio ont été révélés

Une première image montre l'épave au fond de la mer. Photo: US COAST GUARD

La tragédie du Titan a fait la une des journaux du monde entier. En juin 2023, le submersible de la société américaine Ocean Gate est parti en expédition sur l'épave du Titanic. Cinq personnes se trouvaient à bord lorsqu'il a implosé à une profondeur de plusieurs milliers de mètres. Tous les occupants sont morts dans la catastrophe.

Une première audition sur l'accident a eu lieu aux Etats-Unis. On y a notamment montré une première photo du bateau qui a implosé, comme le rapporte «CNN». Sur la photo, on peut voir la partie arrière déchirée du submersible sur le fond trouble de l'Atlantique Nord. Les bords de l'épave sont complètement déchirés. L'énorme pression de l'eau a dû littéralement déchirer la construction. D'autres fragments sont éparpillés autour de la partie arrière.

Des débris gisaient à côté de l'épave du Titanic

Selon les indications des garde-côtes américains, les débris ont été retrouvés à quelques centaines de mètres seulement de l'épave du Titanic, qui a coulé en 1912. La disposition des débris fournit la «preuve concluante» que le submersible a été soumis à une implosion catastrophique, ont-ils indiqué. La pression de l'eau a provoqué l'effondrement de la petite capsule.

Le 18 juin 2023, le Titan a implosé. Photo: AFP 1/2

Les restes humains des cinq hommes à bord — Stockton Rush (61 ans), fondateur et PDG d'Ocean Gate, l'entrepreneur Shahzada Dawood (48 ans) et son fils Suleman (19 ans), le milliardaire Hamish Harding (58 ans) et le plongeur français Paul-Henri Nargeolet (77 ans) — ont été identifiés par des tests ADN, ont confirmé les enquêteurs.

Le dernier message radio dévoilé

Lors de l'audience, qui doit durer jusqu'au 27 septembre, le dernier message radio de l'équipage a également été révélé. Six secondes seulement avant la rupture du contact avec la surface, le capitaine a déclaré : «Deux poids largués. Tout va bien ici». Le largage des poids pourrait indiquer que le Titan avait déjà repris sa route vers la surface. Après le dernier message radio, le vaisseau mère a perdu le contact.

Des témoins doivent maintenant apporter des éclaircissements au tribunal. D'anciens employés d'Ocean Gate vont témoigner. Bien que l'objectif principal de l'audience soit «d'établir les faits autour de l'incident», le président Jason Neubauer a reconnu que le groupe avait également pour mission «d'identifier les comportements fautifs ou la négligence des marins» et, le cas échéant, «de faire une recommandation au ministère de la Justice».