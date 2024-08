Jeudi soir, un automobiliste a blessé plusieurs personnes lors d'une course folle dans le centre de la grande ville marocaine de Marrakech. Son véhicule était immatriculé en Suisse.

La folle course d'une Audi RS4 a fait plusieurs blessés dans les rues de Marrakech

L'Audi RS3 a apparemment délibérément percuté des personnes.

Une Audi avec des plaques d'immatriculation du canton du Jura a provoqué des scènes de folie jeudi soir à Marrakech. Comme plusieurs médias locaux l'ont rapporté de manière concordante, le conducteur de l'Audi RS3 roulait à pleine vitesse sur l'artère principale de la ville marocaine.

Une enquête est en cours

Plusieurs motocyclistes ont été blessés lors de cette course folle. Ils ont ensuite été hospitalisés. Le conducteur de la voiture et son passager ont été poursuivis par la police et arrêtés dans une zone industrielle de la ville.

Selon les médias, le conducteur de l'Audi est un Marocain vivant à l'étranger. Comme le rapporte «20 Minutes», le véhicule concerné est immatriculé au nom d'un habitant de Delémont (JU). L'enquête est en cours.