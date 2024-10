Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est dans le pétrin. Il serait même prêt à se montrer conciliant avec la Russie, selon plusieurs médias. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire 1/2

Chiara Schlenz

Les chefs d'Etat et les ministres de la Défense de plus de 20 États – dont l'Allemagne, l'Angleterre, la France et les Etats-Unis – voulaient donner ce samedi en Allemagne un signal important pour l'Ukraine. Lors de la conférence de Ramstein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait présenter son «plan de victoire» et obtenir un soutien militaire supplémentaire de la part de ses alliés. Mais tout cela tombe à l'eau.

Le président américain Joe Biden a annulé sa participation en raison de l'ouragan Milton. L'événement a donc été annulé. Il est certes prévu que le rendez-vous soit rattrapé, mais la date n'est pas encore connue. Et pendant tout ce temps, l'horloge tourne pour l'Ukraine.

« La situation est si critique pour les troupes de Zelensky qu'il semble prêt à prendre le risque de permettre à Vladimir Poutine de remporter une victoire partielle »

L'annulation de la conférence de Ramstein pose de sérieux problèmes à Kiev. Le front contre la Russie s'effrite. Selon le quotidien italien «Corriere della Serra», Volodymyr Zelensky est même prêt à un cessez-le-feu le long des lignes de front actuelles. Mais seulement à la condition que les États-Unis donnent à l'Ukraine «une garantie de sécurité», sur le modèle de celle que les Américains ont mis en place pour le Japon, la Corée du Sud et les Philippines.

A l'heure actuelle, l'Ukraine dément les informations des médias à ce sujet. Mais le fait est qu'au front, la situation est si critique pour les troupes de Zelensky qu'il semble prêt à prendre le risque de permettre à Vladimir Poutine de remporter une victoire partielle, soit un cessez-le-feu.

Qui gagnera la guerre d'usure?

Certes, les troupes ukrainiennes ont réussi à occuper environ 1300 kilomètres carrés de territoire russe lors de l'offensive sur Koursk il y a deux mois. Mais le calcul ukrainien n'a pas fonctionné: La Russie n'a pratiquement pas déplacé de troupes du Donbass vers Koursk.

C'est pourquoi les troupes ukrainiennes le long du front sont confrontées à de gros problèmes. Avec le transfert de troupes ukrainiennes vers la Russie, l'armée russe a désormais un net avantage dans le Donbass, tant en termes de personnel que de matériel.

Face à cela, l'armée ukrainienne a dû se retirer à plusieurs reprises de localités stratégiques au cours des dernières semaines. Lors de ce mois d'octobre, l'Ukraine a abandonné la localité de Vuhledar à Donetsk. Les troupes russes ont ainsi pu avancer dans différentes directions et sont sur le point de s'emparer des localités stratégiques de Kourakhov et de Pokrovsk. Un coup dur pour l'Ukraine.

Certains experts militaires veulent toutefois y voir un plan astucieux de Kiev. L'expert militaire américain Rob Lee a expliqué au «Washington Post» qu'au bout du compte, c'est celui qui est le plus à même de supporter ses pertes qui l'emporte. «Le point crucial est à partir de quand la situation devient intenable ou entraîne des problèmes politiques pour l'un des camps?», expose-t-il. En d'autres termes, cela signifie que celui qui dépense plus de ressources est perdant. La thèse de l'expert est que la Russie brûle assez rapidement ses ressources lors de ces avancées.

La conférence de Ramstein était la dernière chance

Selon le projet Open Source Onyx, la Russie aurait perdu 1830 unités de matériel de guerre lourd au cours des douze derniers mois, ce qui correspond à l'équipement d'«au moins cinq divisions» selon le think tank américain ISW.

« Le président ukrainien doit notamment tenir les États-Unis en haleine et s'assurer le plus de soutien possible avant les élections américaines du 5 novembre. »

Malgré tout, l'Ukraine n'a pas encore gagné la guerre d'usure. Elle a un besoin urgent de munitions et d'armes lourdes pour continuer à se défendre. Sans cela, le Kremlin pourrait tout de même gagner la guerre. Une inquiétude qui règne très certainement dans la tête du président Zelensky.

Et c'est précisément là que la conférence de Ramstein aurait dû entrer en jeu. Pour Zelensky, il aurait été très important de pouvoir exposer ses préoccupations devant ses soutiens. Le président ukrainien doit notamment tenir les États-Unis en haleine et s'assurer le plus de soutien possible avant les élections américaines du 5 novembre. La conférence de Ramstein aurait été le format idéal pour cela. Si elle n'est organisée qu'après les élections américaines, cela pourrait être difficile pour l'Ukraine.

Pourquoi la conférence a-t-elle été annulée?

De manière générale, les Américains s'intéressent de moins en moins à la guerre en Ukraine. Si Kamala Harris est élue en novembre, il lui sera difficile d'organiser l'année prochaine des majorités au Congrès pour un nouveau paquet d'aide. Le Congrès s'oppose déjà à toute nouvelle aide à l'Ukraine, sans parler de la promesse de protection faite à Kiev. La situation serait similaire, voire pire, en cas de victoire de Donald Trump.

Conséquence: tout dépend plus que jamais des Européens. En effet, les États membres de l'UE débattaient jeudi d'un prêt de 35 milliards d'euros pour Kiev. Il semble donc étrange que les Européens ne réunissent pas tout simplement eux-mêmes les autres États participants à la conférence de Ramstein, même sans les Etats-Unis.

Le fait que Volodymyr Zelensky ne puisse pas aborder ses sujets de manière bilatérale avec les chefs d'État européens n'est pas du tout le signal espéré par l'Ukraine, qui attend désespérément un geste d'envergure en guise de soutien.