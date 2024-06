Début mai, l'entreprise d'armement Diehl a pris feu à Berlin. Ce n'était pas un accident, comme on l'a d'abord cru, mais probablement un acte de sabotage.

Guido Felder

Encore récemment, l'OTAN mettait en garde contre de possibles «activités malveillantes» de la Russie en Europe. Aujourd'hui il est clair que ces menaces ont été mises à exécution et le Kremlin frappe déjà avec une grande force. Des incendies ont eu lieu dans plusieurs pays et deux déraillements de trains, attribués à des saboteurs russes, ont eu lieu en Suède. Le grand incendie de l'entreprise d'armement Diehl, survenu en mai dernier, à Berlin serait également un acte de sabotage portant la signature de la Russie.

Les assistants du président russe Vladimir Poutine sont parmi nous. Ralph D. Thiele, expert allemand en sécurité et auteur du livre «Hybride Warführung, Zukunft und Technologien» (ndlr: Guerre hybride, avenir et technologies), tire la sonnette d'alarme. Il déclare à Blick: «Nous sous-estimons énormément ce danger.»

Il déplore surtout que de telles attaques soient considérées et étudiées individuellement. «Nous partons généralement du principe que les attentats, les cyberattaques et les politiciens attaqués sont des cas isolés. Personne ne regarde le contexte de ces activités, ce qui rend l'enquête et la lutte difficiles.»

La Suisse serait aussi en danger

Outre les pays limitrophes de la Russie, les Etats comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui soutiennent massivement l'Ukraine, sont également concernés par les sabotages. Mais les pays instables des Balkans occidentaux que sont la Serbie, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine sont particulièrement menacés. «Nous avons négligé de soutenir ces Etats, en particulier dans la défense contre les dangers hybrides», déclare Ralph Thiele.

Même la Suisse pourrait devenir une cible. En amont de la conférence du Bürgenstock à la mi-juin, un agent russe présumé a pu être arrêté, alors qu'il avait apparemment tenté de se procurer des armes et des substances en vue de perpétrer un attentat. Le Ministère public de la Confédération a confirmé plusieurs perquisitions. Ralph Thiele poursuit: «La Suisse n'est certes pas au centre, mais elle est menacée parce qu'elle soutient financièrement l'Ukraine, mais aussi parce qu'une partie du financement international passe par la Suisse.»

Les services secrets recrutent des personnes «qui ont envie d'action»

Ralph Thiele divise les auteurs de ces attaques en deux catégories: les agents standard des services secrets et les personnes recrutées qui vivaient dans le pays cible. «Les services secrets russes, mais aussi chinois, recrutent via Internet des personnes qui ont envie d'action», explique l'expert en sécurité. Actuellement, les saboteurs se concentrent surtout sur les incendies criminels. Les auteurs d'attentats sont également payés en ligne via des crypto-monnaies.

Parmi les cibles potentielles, Ralph Thiele cite les centrales énergétiques, les câbles sous-marins, les satellites et autres installations de communication. «Il s'agit essentiellement de déstabiliser des gouvernements et des entreprises», explique-t-il. Ces efforts seraient soutenus par des politiques et des partis européens qui soutiennent le Kremlin.

Ralph Thiele considère la guerre hybride, qui comprend les sabotages, les cyberattaques et la propagande, comme un élément central de la lutte mondiale à l'avenir, notamment en lien avec l'intelligence artificielle et les drones. Il met en garde avec insistance: «Si nous ne reconnaissons pas cette menace, nous ne pourrons pas non plus nous défendre.»

