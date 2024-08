Taylor Swift a eu «peur» après l'attentat déjoué à Vienne

La star mondiale s'est confiée sur Instagram après l'annulation de trois de ses concerts à Vienne. Elle remercie les autorités et ses fans pour leur soutien.

«Avoir nos concerts de Vienne annulés a été bouleversant. Les raisons derrière m'ont remplie d'un nouveau sentiment de peur et une énorme culpabilité car beaucoup de monde avait prévu de venir», a posté Taylor Swift sur son compte Instagram. Les trois concerts de la star mondiale qui devaient se dérouler à Vienne ont été annulés début août, après l'annonce par la police de projets d'attentats islamistes.

La police a arrêté trois suspects. Les États-Unis avaient affirmé avoir fourni à l'Autriche des renseignements aidant à déjouer l'attentat. Le principal suspect, âgé de 19 ans, avait prêté allégeance au groupe jihadiste État islamique (EI) et avait «fait des aveux complets», selon les renseignements.

«J'étais également très reconnaissante envers les autorités, car grâce à elles, nous avons fait le deuil de concerts et non de vies. L'amour et l'unité que j'ai vus chez les fans qui se sont rassemblés m'ont donné du courage», a ajouté Taylor Swift mercredi dans la publication.

La chanteuse devait se produire à Vienne dans le cadre de sa tournée «Eras», dont la partie européenne a démarré en mai dernier à Paris. Après la France, elle s'est rendue en Suède, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Allemagne et en Pologne, avec à chaque fois un impact notable sur l'économie locale.

En Autriche, plus de 170'000 spectateurs étaient attendus pour des retombées estimées à quelque 100 millions d'euros.