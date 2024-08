La Première ministre du Bangladesh démissionne, son palais est pris d'assaut

La situation au Bangladesh s'aggrave complètement: ce lundi après-midi, de violents manifestants ont pris d'assaut le siège du gouvernement du Premier ministre Sheikh Hasina. Elle aurait remis sa démission et aurait fui en hélicoptère.

Les manifestations qui ont éclaté en juillet au Bangladesh ont fait plus de 280 morts.

Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont pris d'assaut le palais de la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina lundi dans la capitale Dacca, selon des images télévisées. A la tête du pays depuis quinze ans, Sheikh Hasina aurait démissionné, selon l’agence de presse Reuters. La dirigeante aurait également fui pour un «lieu plus sûr».

Sur des images diffusées par la chaîne bangladaise Channel 24, on voit une foule de personnes en train de rentrer dans la résidence de Sheikh Hasina et de saluer la caméra.

Un peu plus tôt, une source proche de la dirigeante avait indiqué à l'AFP que Mme Hasina et sa soeur avaient «quitté Ganabhaban (la résidence officielle de la Première ministre, ndlr) pour un lieu plus sûr». La première ministre «voulait enregistrer un discours. Mais elle n'a pas pu avoir l'occasion de le faire».

Le chef de l'armée du Bangladesh, le général Waker-Uz-Zaman, a déclaré qu'il allait former un gouvernement intérimaire après la démission de la Première ministre Sheikh Hasina qui a fui la capitale Dacca. «Nous allons former un gouvernement intérimaire», a déclaré le général lors d'une adresse à la nation diffusée par la télévision d'Etat.