Kate Middleton annonce avoir terminé sa chimiothérapie

La princesse Kate peut être soulagée.

AFP Agence France-Presse

La princesse Kate, qui avait annoncé fin mars suivre une chimiothérapie préventive contre un cancer, a indiqué lundi avoir terminé ce traitement dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'avoir finalement terminé mon traitement de chimiothérapie», dit la princesse de Galles dans ce message, évoquant neuf mois «extrêmement durs» pour elle et sa famille. «Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient», écrit-elle, faisant part de sa «hâte de retourner au travail».