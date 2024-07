il y a 56 minutes

Biden retire sa candidature à la présidence des Etats-Unis!

Joe Biden ne se présentera plus aux élections américaines. Le président américain en exercice l’a annoncé dimanche soir via X. «Ce fut le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président», a souligné le président. «Et même si j'avais l'intention de me présenter à nouveau, je crois qu'il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire de la course et que je me concentre entièrement sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat.»