Notre journaliste Lea Hartmann s'entretient avec un habitant. Ce dernier est catégorique: il ne quittera pas sa maison malgré les avertissements. Photo: STEFAN BOHRER 1/7

Lea Hartmann et Stefan Bohrer

«Sorry, out of service». Des sacs en plastique jaunes sont posés sur les pompes à essence de la station-service de Nokomis, sur la côte ouest de la Floride. Ici, il n'y avait déjà plus d'essence lundi après-midi. En cause: le passage prochain de l'ouragan Milton, qui devrait atteindre la côte mercredi. Une catastrophe imminente qui pousse les habitants de la région côtière de Tampa à stocker de l'essence ce qui garantit le fonctionnement de leurs générateurs. «Lors d'une des dernières tempêtes, nous avons été privés d'électricité pendant douze jours», raconte un homme qui a tout juste réussi à remplir quatre bidons qu'il range désormais dans son camion.

Les autres stations-service de la région sont également à court d'essence, ce qui est un problème pour moi et pour Stefan Bohrer, le photographe qui m'accompagne dans le cadre de ce reportage dans le sud de la Floride. Notre voiture de location est gentiment, mais sûrement à court d'essence. Lorsque nous demandons à un vendeur ce que nous pouvons faire, celui-ci nous rit au nez.

Miami aussi se prépare

L'homme aux quatre bidons d'essence accepte finalement de nous en vendre un pour que nous puissions retourner à Miami. Le bidon est en train de fuiter, et il se serait presque entièrement vidé le temps que l'homme rentre chez lui. Une aubaine pour nous: sans cela, il semble évident que ce monsieur ne se serait pas montré aussi généreux envers des touristes.

A Miami, de l'autre côté de la péninsule, on se prépare également à l'arrivée de la tempête, mais le danger est nettement moins élevé dans cette ville mythique du sud des Etats-Unis. Des sacs de sable ont été placés devant les portes des hôtels et des magasins en prévision d'éventuelles inondations. Les hôtels ont activé leurs plans d'urgence.

Les autorités poussent les habitants à fuir

A Tampa Bay en revanche, les habitants craignent le pire. Les instructions d'évacuation des autorités sont directement envoyées sur les téléphones portables des habitants. «Terminez d'urgence les préparatifs pour protéger vos vies et vos biens. Ayez de la nourriture, de l'eau, de l'argent liquide, du carburant et des médicaments en stock pour plus de trois jours», peut-on lire sur une notification.

A l'heure qu'il est, les familles continuent de barricader leur maison. Les écoles ont été fermées pour les jours à venir, et des abris d'urgence ont été mis en place. «Si vous restez, vous allez mourir», a martelé le maire de Tampa à l'adresse de la population. Les autorités s'attendent à la plus grande évacuation depuis le passage de l'ouragan Irma en 2017.

Fin septembre seulement, la tempête tropicale Hélène avait frappé le sud-est des États-Unis, causant d'importantes destructions. Plus de 200 personnes avaient perdu la vie, et la côte ouest de la Floride avait également subi des pertes humaines importantes. Les travaux de nettoyage battaient encore leur plein, lorsque la population a été sommée d'évacuer en prévision du passage de l'ouragan Milton.

Certains habitants ont toutefois décidé de ne pas partir. «Je reste», nous explique l'homme de la station-service en remplissant notre réservoir d'essence. Même s'il s'attend à ce que sa maison ne sorte pas indemne de la tempête.