Les pluies torrentielles tuent des milliers d'hirondelles en Autriche

Des milliers d'hirondelles et de martinets luttent pour leur survie en Autriche, après que des intempéries accompagnées de pluies et de neige continues ont détruit leur source de nourriture. La protection des animaux autrichienne demande l'aide de la population.

Janine Enderli et BliKI – der intelligente Helfer

Les hirondelles n'ont plus de source de nourriture à cause des pluies incessantes. Photo: Facebook Tierschutz Austria

L'Autriche vit actuellement des heures dramatiques. Des personnes sont coincées dans des voitures ou des appartements, les routes sont complètement inondées. Les caprices de la météo ont également des conséquences néfastes pour les oiseaux migrateurs. En effet, les pluies incessantes ont surpris les oiseaux en route vers leurs quartiers d'hiver africains et les ont mis en situation de danger de mort.

En raison de l'humidité, les insectes qui servent de nourriture aux oiseaux ne volent plus. Sans eux, les hirondelles et les martinets sont rapidement affaiblis, car ils ne se nourrissent qu'en vol. Le froid aggrave encore la situation. Des photos publiées sur Facebook par la protection des animaux autrichienne montrent l'ampleur du drame: des dizaines d'hirondelles se pressent sur les rebords étroits des fenêtres, meurent sur des piques anti-pigeons, se blottissent sur les trottoirs ou meurent de froid dans la neige.

«Sans aide rapide, elles ne survivent pas»

L'organisation Tierschutz Austria s'est exprimé sur le sujet: «On observe des rassemblements d'hirondelles complètement affaiblies qui ne survivront pas sans une aide rapide ou qui sont même déjà mortes.» Une fois que les oiseaux migrateurs sont posés au sol, ils ne peuvent plus se relever seuls et meurent sans aide humaine, écrit encore l'organisation.

Les hirondelles sont complètement trempées. Photo: Facebook Tierschutz Austria 1/2

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'organisation de protection des animaux appelle la population à collecter les oiseaux en détresse dans des cartons et à les apporter aux centres d'accueil. «Nous avons besoin de votre aide de toute urgence. Nous sommes sans cesse sur le pied de guerre, mais le nombre d'appels à l'aide dépasse nos capacités.» Des bénévoles supplémentaires, disposant d'une voiture et d'un permis de conduire, sont recherchés pour aller chercher les animaux à Vienne et dans les environs. En outre, les habitants des différents Länder sont encouragés à faire des dons d'insectes. «N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous.»

Une remarque importante: il ne faut en aucun cas laisser les hirondelles entrer dans la maison. Là, elles paniquent rapidement, s'envolent contre les meubles ou les vitres et se blessent.