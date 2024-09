Les histoires des six otages israéliens assassinés par le Hamas

1/8 Parmi les otages retrouvés se trouvait Hersh Goldberg-Polin, qui a la double nationalité israélo-américaine.

Marian Nadler

Près de 11 mois après la première attaque, la guerre entre Israël et le Hamas continue. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a récupéré les corps de six nouveaux otages tués dans la bande de Gaza, dont un citoyen américain. Voici ce que l'on sait sur ces morts.

Ces six personnes ont été assassinées par le Hamas.

Hersh Goldberg-Polin (23 ans)

Comme les autres otages, Hersh Goldberg-Polin, qui a la double nationalité israélo-américaine, a été récupéré samedi dans un tunnel souterrain de la région de Rafah, dans la bande de Gaza, et ramené en territoire israélien. Sa famille avait confirmé sa mort quelques heures avant que l'armée israélienne ne l'annonce.

Le président américain Joe Biden a publié un communiqué dans lequel il a fait savoir qu'il était «dévasté et indigné» par la mort de l'Américain. «C'est aussi tragique que répréhensible», a-t-il déclaré. «Ne vous faites pas d'illusions, les dirigeants du Hamas vont payer pour ces crimes. Et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantira la libération des otages restants.»

La famille a fait sa déclaration tôt dimanche. «Le cœur brisé, la famille Goldberg-Polin est dévastée d'annoncer la mort de leur fils et frère Hersh bien-aimé», pouvait-on lire. «La famille vous remercie tous pour votre amour et votre soutien.»

Goldberg-Polin était l'un des otages les plus connus, car ses parents ont inlassablement rencontré des dirigeants politiques du monde entier pour leur demander leur aide. Le mois dernier, ils ont pris la parole lors de la convention du parti démocrate. La foule a alors scandé: «Ramenez-les à la maison.»

Eden Yerushalmi (24 ans)

Le 7 octobre, Eden Yerushalmi travaillait comme barmaid au festival Supernova, près du kibboutz Re'im. Elle a été emmenée dans la bande de Gaza, comme environ 360 autres personnes qui se trouvaient sur le site du festival.

Fin mai, la chaîne de télévision israélienne Kanal 12 a publié l'appel de détresse dramatique qu'elle a lancé juste avant d'être enlevée. «Je suis ici, au milieu des tirs dans le sud. J'ai besoin de votre aide! Je suis seule et je me cache dans les buissons», a déclaré la jeune femme à l'opérateur du centre d'appel de la police. «Ils vont me tuer. Je suis morte», a dit la jeune femme juste avant que la communication ne soit coupée. A sa mère Sarit, la jeune femme d'une vingtaine d'années, complètement terrifiée, a dit au téléphone: «Maman, ils me tirent dessus, ils me tirent dessus!»

«Au début, Eden s'est cachée dans une voiture. Elle nous a dit qu'elle faisait semblant d'être morte», a raconté sa sœur Shani lors d'un entretien avec la Kanal 12. Elle est restée en contact avec Eden pendant des heures par téléphone. «Elle a dit qu'ils s'étaient rapprochés, et à ce moment-là, nous pouvions les entendre, puis elle a murmuré: 'Shani, ils m'ont eue'», s'est-elle souvenue. «Et c'est comme ça que ça s'est terminé, après avoir passé près de quatre heures en ligne.» Aujourd'hui, sa sœur est morte. Selon l'armée israélienne, les otages auraient été assassinés il y a un ou deux jours seulement.

Ori Danino (25 ans)

Ori Danino a, lui aussi, été capturé par le Hamas sur le site du festival Supernova. Il avait déjà échappé aux terroristes, mais a décidé de revenir pour sauver plusieurs autres personnes. Il n'avait fait leur connaissance que la veille. C'est ainsi qu'il a été découvert et enlevé avec les autres festivaliers.

La fiancée de Danino, Liel Avraham, a déclaré dans une interview à l'émission de radio «Seder Yom»: «Il ne se serait pas pardonné s'il n'était pas revenu pour les sauver.» Ori Danino était issu d'une famille ultra-orthodoxe.

Alex Lubnov (32 ans)

Le barman en chef de la soirée Supernova a, lui aussi, été enlevé lors de l'attaque du festival le 7 octobre. Sa femme Michal a donné naissance à leur deuxième enfant le 1er mars. A ce moment-là, Alex Lubnov avait déjà passé plus de 100 jours en captivité à Gaza. Ses deux enfants vont désormais grandir sans leur père.

En décembre, sa femme a déclaré à la station de radio 103 FM: «C'est de plus en plus difficile chaque jour. Je n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai toujours l'impression qu'il peut venir à tout moment et dire: 'Je suis de retour'.» Pendant sa captivité dans les mains du Hamas, aucun signe de vie du barman n'était jamais parvenu jusqu'en Israël.

Carmel Gat (40 ans)

Carmel Gat, qui vivait à Tel-Aviv, était en visite chez ses parents au kibboutz Be'eri le 7 octobre lorsque des terroristes du Hamas ont fait irruption dans le kibboutz et ont tué sa mère Kinneret. Carmel a été capturée. Son frère Alon et sa fille de trois ans ont également été brièvement enlevés, mais ont réussi à s'échapper en cours de route.

Après la libération de plusieurs otages fin novembre, sa famille a été informée que Carmel était retenue prisonnière avec quelques enfants avec lesquels elle faisait des exercices de yoga une fois par jour. L'ergothérapeute de formation, qui devait commencer son master en octobre, aimait voyager, rencontrer de nouvelles personnes et la musique, a rapporté le magazine télévisé «Fokus Jerusalem».

Almog Sarusi (26 ans)

Almog Sarusi était sur le point de terminer ses études de psychologie. L'Israélien aimait faire des road-trips avec ses amis au volant de sa jeep blanche. Selon les rapports, il aimait aussi jouer de la guitare.

Almog faisait la fête avec sa petite amie Shahar Gindi, décédée elle aussi, et d'autres connaissances lors du festival Supernova le 7 octobre. En fuyant les terroristes du Hamas, Shahar a été grièvement blessée. Almog est resté auprès d'elle pour la soutenir. Son corps a été découvert quelques jours après le massacre. À cette époque, Almog se trouvait déjà dans la bande de Gaza. Il a passé son dernier anniversaire en captivité le 18 janvier.