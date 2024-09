Lucien Esseiva et Laszlo Schneider

Lundi, la princesse Kate, l'épouse du prince William, a annoncé qu'elle avait terminé sa chimiothérapie.

«L'été touche à sa fin et je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'avoir enfin terminé ma chimiothérapie». Par ces mots, la princesse Kate a soulagé, d'une part, le prince William et leurs trois enfants, mais aussi des millions de fans de la couronne. Une vidéo chargée d'émotion montre la famille lors d'une visite dans la forêt.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour l’instant, on ignore de quel type de cancer souffrait l’épouse du futur roi d’Angleterre. Déjà en janvier, Kate avait dû subir une opération au niveau de l'abdomen, et en mars, la terrible nouvelle était tombée. Bien qu'elle ait commencé à reprendre ses engagements publics, il est évident que des défis et des incertitudes l'attendent encore sur le chemin de la guérison. Elle l’a d’ailleurs affirmé dans son message: «Mon parcours vers la guérison complète est encore long, et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient.»

Anna Zahno, conseillère psycho-oncologique et responsable du service d'information et de conseil de la Ligue suisse contre le cancer, explique à Blick comment le chemin vers le rétablissement peut se poursuivre après une chimiothérapie terminée, à quelles impasses il faut s'attendre et où les personnes concernées peuvent trouver du soutien en Suisse.

On ne sait pas encore de quel type de cancer Kate souffre. Photo: keystone-sda.ch 1/2

La princesse Kate a terminé sa chimiothérapie. Cela signifie-t-il qu'elle est désormais guérie de cancer?

La fin d'une chimiothérapie ne signifie pas automatiquement qu'une personne concernée est guérie du cancer. Cela dépend de nombreux facteurs, tels que le type et le stade de la maladie au moment du diagnostic, ainsi que la manière dont le patient a réagi au traitement. C’est pourquoi la surveillance post-thérapeutique est cruciale. Des examens réguliers permettent de suivre l'évolution de la maladie. Des examens réguliers permettent de suivre l'évolution de la maladie et de détecter rapidement une éventuelle récidive ou progression.

La fin de la chimiothérapie marque-t-elle aussi la fin de tous les traitements médicaux contre le cancer?

Pas nécessairement. Les possibilités de traitement des cancers sont classiquement réparties en trois piliers: la chirurgie, la radiothérapie et la thérapie médicamenteuse. Selon le type de tumeur, les trois formes de thérapie sont utilisées, mais l'ordre peut varier. La chimiothérapie fait partie des thérapies médicamenteuses. Outre la chimiothérapie classique, il existe aujourd'hui de nombreux autres médicaments qui peuvent être utilisés et, selon le type de tumeur, pris pendant des années.

« «Une maladie cancéreuse touche l'ensemble de la personne, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement» Anna Zahno, conseillère psycho-oncologique »

Quelles sont les thérapies prévues une fois la chimiothérapie terminée? Concrètement, à quoi ressemblent-elles?

Les thérapies qui suivent une chimiothérapie terminée dépendent du type de cancer, de l'évolution de la maladie et du succès des étapes de traitement précédentes. Selon le type de cancer, on peut par exemple envisager des thérapies antihormonales, des immunothérapies, des thérapies ciblées ou encore une radiothérapie. Il n'est toutefois pas possible de se prononcer de manière générale sur les prochaines thérapies. Dans l'oncologie moderne, le choix de la thérapie est adapté à la situation individuelle de chaque patiente et de chaque patient.

La princesse Kate dit qu'elle veut désormais tout faire pour rester en bonne santé. Qu'est-ce que cela signifie? Que peut-on faire en tant que personne concernée?

Une maladie cancéreuse touche l'ensemble de la personne, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement, socialement et spirituellement. Pour de nombreuses personnes concernées, il est donc important de se faire du bien à tous les niveaux après un cancer. Ce qui est «bon» pour chacun peut être très différent. Un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante et l'évitement de facteurs de risque comme l'alcool et le tabac peuvent être utiles. Le soutien et l'accompagnement dans la gestion des charges émotionnelles peuvent également améliorer durablement la qualité de vie.

Un cancer est certainement aussi une épreuve psychique. Comment parvient-on à revenir à la vie après la maladie?

Chaque personne gère différemment un cancer. Certaines personnes concernées gèrent le diagnostic de cancer de manière très rationnelle et abordent les thérapies étape par étape en étant aussi bien informées que possible. Pour d'autres, le diagnostic de cancer leur coupe littéralement l'herbe sous le pied. Et si les stratégies d'adaptation sont différentes, les chemins empruntés par les personnes touchées pour retrouver la vie après un cancer le sont tout autant. Pour la plupart des personnes concernées, le diagnostic d'un cancer est un tournant dans leur vie, il y a un avant et un après. Il n'est pas rare que les priorités de la vie soient modifiées par la confrontation avec la maladie et ses conséquences, par la confrontation avec la finitude de la vie: ce qui était important auparavant passe soudain au second plan et inversement.

« «Certaines personnes atteintes d'un cancer et leurs familles rencontrent également des difficultés financières» Anna Zahno, conseillère psycho-oncologique »

Quels sont les autres problèmes et défis qui se posent après une guérison?

Une fois le traitement aigu terminé, la personne atteinte d'un cancer et ses proches peuvent être confrontés à des défis, car le cancer touche toujours les personnes les plus proches. Souvent, les personnes concernées se sentent vides et perdues après la fin du traitement, car le contact avec l'équipe soignante n'est plus aussi intense. Les défis possibles peuvent être de nature physique, comme par exemple la fatigue ou les douleurs nerveuses dans les pieds et les mains. Mais des angoisses, des troubles du sommeil et même des dépressions peuvent également survenir. Certaines personnes atteintes d'un cancer et leurs familles rencontrent également des difficultés financières.

Où les personnes concernées peuvent-elles trouver de l'aide et du soutien après un séjour à l'hôpital?

Pour tous les défis pendant et après un traitement contre le cancer, les personnes concernées et leurs proches trouvent conseil et soutien auprès de la Ligue contre le cancer. Qu'il s'agisse de trouver des informations fiables et de qualité, de répondre à des questions sur les thérapies, la gestion du quotidien, la communication au sein de la famille et la gestion des émotions, ou encore d'aborder des questions financières et de droit des assurances sociales, les conseillers de la Ligue contre le cancer sont là pour les malades et leurs proches. Grâce aux dons, ces offres de conseil de la Ligue contre le cancer sont gratuites. Grâce à son réseau, la Ligue contre le cancer peut également orienter les personnes concernées vers d'autres services et spécialistes, comme par exemple des psycho-oncologues.

Comment la famille et l'entourage personnel peuvent-ils apporter leur soutien?

La famille et l'entourage jouent un rôle important. Ils peuvent apporter un soutien émotionnel et une aide pratique au quotidien. La simple présence, le fait d'être là même sans paroles et le respect des besoins de la personne concernée peuvent être des piliers importants pour le bien-être.

La Ligue suisse contre le cancer propose des conseils & un soutien gratuits aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches.