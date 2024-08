Les magnifiques boules de feu n'étaient que les déchets d'Elon Musk

Des mystérieux objets lumineux ont traversé le ciel suisse mardi 27 août, dans la soirée. Ovnis? Météorites? Rien de tout cela. Il s'agirait bel et bien d'une désintégration d'un satellite SpaceX d'Elon Musk.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

C’était un spectacle à couper le souffle. Des boules de feu ont traversé le ciel suisse mardi 27 août dans la soirée, vers 21h30. Si les premières théories penchaient pour des débris d’avion ou une pluie de météorites, le président de la Société d’astronomie de l’Unterland zurichois Fabian Mathis confirmait dans la soirée l’hypothèse de débris spatiaux.

«En raison de la vitesse assez lente et du type de défragmentation, je parierais sur la chute d’un débris spatial ou quelque chose de similaire.» L’expert ne croit pas qu’il s’agisse là d’un météore classique. Et le spécialiste a vu juste! Il s’agit bel et bien d’une désintégration d’un satellite de l’entreprise spatiale SpaceX d’Elon Musk.

Elon Musk et ses déchets

Selon l’Unité de Surveillance de l’Espace de l’Armée Allemande, il s’agit d’un satellite de l’entreprise spatiale SpaceX d’Elon Musk. Précisément: le Starlink-2383. Ces informations ont ensuite pu être confirmées par l’agence de presse allemande dpa.

Il a été mis en orbite le 11 mars 2021 avec 59 autres satellites, précise le site spécialisé Vigie-Ciel. Selon les experts, son entrée dans l’atmosphère ainsi que sa désintégration étaient programmées. Cette énorme boule de feu a pu être visible depuis la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique.