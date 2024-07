Une mère de famille suisse meurt dans un accident de van en Italie

Mercredi, une famille suisse a eu un accident avec son van dans la région italienne des Pouilles. La mère a perdu la vie. Six autres personnes ont été blessées, parfois grièvement, parmi lesquelles une fillette de 6 ans.

Les forces d'intervention en train de déblayer le site de l'accident. Les équipes de secours ont transporté les blessés vers différents hôpitaux de la région de Bari.

Georg Nopper

Un grave accident s'est produit mercredi sur l'autoroute italienne A14 à la hauteur de Bitritto, entre Acquaviva delle Fonti et Bari. Les circonstances exactes de l'accident de voiture doivent encore être éclaircies à l'heure actuelle.

La seule certitude est la suivante: la camionnette blanche d'une famille s'est renversée sur la voie de dépassement. Selon les premières constatations, aucun autre automobiliste n'a été impliqué dans l'accident. Selon le journal «Corriere del Mezzogiorno», les passagers étaient sept touristes suisses. Ils appartiennent probablement pour la plupart à la même famille, selon le communiqué. La mère de 44 ans n'a pas survécu à l'accident.

D'autres passagers sont dans un état critique

Deux autres occupants ont été grièvement blessés et se trouvent actuellement dans un état critique. Il s'agirait d'un homme de 30 ans et d'une adolescente de 17 ans. Un homme de 59 ans, une adolescente de 15 ans, un garçon de 13 ans et une fillette de 6 ans ont également été blessés. Leur état reste toutefois stable, selon les informations fournies.

Une équipe d'ambulances a transporté d'urgence le trentenaire à l'hôpital Miulli d'Acquaviva delle Fonti. La jeune femme de 17 ans, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital Di Venere de Bari. Les autres blessés sont pris en charge à la polyclinique de Bari. L'autoroute a dû être fermée et le trafic dévié après l'accident. Selon l'exploitant de l'autoroute, Autostrade per l'Italia, un bouchon d'un kilomètre s'est formé.