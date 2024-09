Suite aux bons résultats de l'extrême droite durant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, le vent semble tourner dans l'espace politique allemand. Le chancelier Olaf Scholz appelle les autres partis à éviter toute alliance avec l'AfD.

Olaf Scholz appelle à former des coalitions «sans l'extrême droite»

Olaf Scholz appelle à former des coalitions «sans l'extrême droite»

La coalition en feu tricolore se sent en danger

La coalition en feu tricolore se sent en danger

Olaf Scholz a exhorté «tous les partis démocratiques à former des gouvernements stables sans l'extrême droite».

ATS Agence télégraphique suisse

Le chancelier Olaf Scholz a appelé lundi à exclure de toute majorité politique l'extrême droite allemande, qui a obtenu des résultats record dans deux scrutins régionaux dans l'est du pays. C'est un nouveau message d'avertissement pour la fragile coalition au pouvoir.

A un an des législatives, le social-démocrate a qualifié «d'amers» les résultats de dimanche qui illustrent l'impopularité du gouvernement qu'il dirige depuis fin 2021. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-migrants, eurosceptique et pro-russe, est devenue la première force politique en Thuringe et talonne les conservateurs en Saxe, deux Länder de l'ex-RDA.

«L'AfD nuit à l'Allemagne»

Dans un message sur Facebook, Olaf Scholz a exhorté «tous les partis démocratiques à former des gouvernements stables sans l'extrême droite».«L'AfD nuit à l'Allemagne. Elle affaiblit l'économie, elle divise la société et elle ruine la réputation de notre pays», a-t-il ajouté.

Le parti d'extrême droite savoure au contraire son succès dans ces régions de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste dont il a fait ses bastions. «Il faut faire ses valises», a lancé à l'attention de la coalition gouvernementale la codirigeante de l'AfD, Alice Weidel.

L'AfD revendique de diriger la Thuringe, où la formation obtient 32,8% des voix, menée par Björn Höcke, l'une des figures les plus radicales de la formation. Tous les autres partis ont déjà refusé de s'allier avec lui mais «ce pare-feu antidémocratique ne pourra être maintenu à long terme», a assuré Alice Weidel. En Thuringe, qui avait été la première à porter au pouvoir des nazis, en 1932, l'AfD disposera d'une minorité de blocage, lui permettant notamment d'empêcher la nomination de juges.

Bons résultats pour Sahra Wagenknecht

Outre l'AfD, le camp des opposants aux livraisons d'armes à l'Ukraine est renforcé par le succès du nouveau parti BSW, également très virulent contre l'immigration. Fondé avant les élections autour d'une personnalité de la gauche radicale, Sahra Wagenknecht, il obtient 11,8% en Saxe et 15,8% en Thuringe.

Publicité

En Saxe, les conservateurs de la CDU (31,9%) excluent aussi toute alliance avec l'extrême droite (30,6%) mais auront du mal à trouver une majorité au Parlement régional de Dresde. Les partis de la coalition en feu tricolore – sociaux-démocrates, verts et libéraux – avaient déjà été défaits par l'opposition conservatrice et l'extrême droite aux élections européennes de juin.

Le SPD d'Olaf Scholz a enregistré en Thuringe son pire résultat dans un scrutin régional, avec un score de 6,1%. Il fait également moins bien qu'il y a cinq ans en Saxe, avec 7,3%.