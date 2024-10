Des fans en pleurs se rassemblent devant le lieu de décès de Liam Payne

De nombreux fans et curieux se sont rassemblés en silence devant la porte de l'hôtel «Casa Sur» où la mort a été de l'ex-star des One Direction Liam Payne a été constatée. Photo: AFP 1/2

Quelques minutes après l'annonce de la mort du chanteur britannique Liam Payne, membre de l'ancien boys band à Succès one direction, décédé tragiquement à l'âge de 31 ans après une chute de son hôtel à Buenos Aires, de nombreux fans et curieux se sont rassemblés en silence devant la porte de l'hôtel «Casa Sur» où la mort a été constatée, sous la surveillance d'une douzaine de policiers.

«Je suis en état de choc, je n'arrive pas à y croire. J'habite à cinq rues et j'ai pensé que je me devais d'être là", a déclaré à l'AFP Martina Di Lalla, 23 ans, qui raconte avoir été une fan des One Direction lorsqu'elle était adolescente.

«J'ai l'impression que c'est une partie de mon adolescence qui s'est perdue», a pour sa part déclaré Lena Duek, 21 ans, affirmant que les mélodies du groupe l'avaient accompagnée entre 12 et 16 ans, et qu'elle espérait que les One Direction se reformeraient un jour.

Premiers hommages de célébrités

Des réactions de personnalités commençaient à affluer sur les réseaux sociaux. «Tellement bouleversée par la nouvelle du décès de Liam Payne. Amour et condoléances à sa famille et ses proches. RIP mon ami», a écrit sur X l'ex-mannequin et chanteuse Paris Hilton.

Le chanteur Corbyn Besson, de l'ancien boys band Why Don't We, a également exprimé sa tristesse à l'annonce de la mort de l'artiste Britannique. «Bon sang, cette nouvelle de [la mort de] Liam Payne m'a laissé sans voix… j'ai tellement regardé ce que faisaient les One Direction à l'époque de Why Don't We», peut-on lire dans un message posté sur X. «Vous ne savez vraiment jamais quand il est temps de partir. Rappelez tous les jours à vos amis et à votre famille que vous les aimez.»

La célèbre chaîne américaine MTV y est aussi allé de son hommage: «Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès tragique de Liam Payne aujourd'hui. En cette période difficile, nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses fans.»