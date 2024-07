Le portrait d'anniversaire du fils de la princesse Kate suscite l'effroi

1/8 Le portrait en noir et blanc réalisé à l'occasion du 11e anniversaire du prince George a suscité l'effroi auprès des fans.

Flavia Schlittler

Lundi, le prince George a fêté son onzième anniversaire. Et comme le veut la tradition, sa mère, la princesse Kate, a partagé une photo de son petit chéri sur les réseaux sociaux de la famille royale lundi. Mais une fois de plus, le cliché fait parler de lui – pas pour une question de photomontage cette fois-ci. Les fans ont plutôt ressenti un grand sentiment de peur et d'angoisse en la découvrant.

Et pour cause: le cliché du son fils aîné est en noir et blanc – un format qui est habituellement utilisé pour les annonces de décès! Les fans ont alors paniqué. Des milliers de commentaires d'utilisateurs ont déferlé sous le post: «Arrêtez d'utiliser des photos en noir et blanc! Je pense à chaque fois que quelqu'un est mort», s'insurge un internaute. «Mon Dieu, je pensais qu'il était mort», souffle une autre personne.

Les photos ratées de la princesse Kate

«D'un point de vue artistique, la photo en noir et blanc est certainement belle et plus spéciale que si elle avait été prise en couleur. Mais clairement, pour célébrer l'anniversaire d'un enfant, ce n'est pas le meilleur format» Markus Senn

Markus Senn, photographe pour Blick, estime également que ce portrait est «maladroit»: «D'un point de vue artistique, la photo en noir et blanc est certainement belle et plus spéciale que si elle avait été prise en couleur. Mais clairement, pour célébrer l'anniversaire d'un enfant, ce n'est pas le meilleur format.»

Ce n'est pas la première fois qu'un photo-fail tombe sur la princesse Kate. La photo de la fête des Mères postée cette année par la princesse malade avait fait scandale au niveau international – car retouchée à 16 endroits! À l'ère des fake news et des manipulations de photos, Kate avait clairement fait un faux-pas. Ladite photo avait par la suite été bloquée par les plus grandes agences de photos.

Look décontracté et attitude adulte

Revenons à la photo du prince George. En y regardant de plus près, quatre caractéristiques attirent particulièrement l'attention. Premièrement, il semble beaucoup plus adulte qu'il y a quelques mois. Il porte une chemise blanche légèrement ouverte et aborde un look décontracté, alors qu'il apparaît généralement en public dans des vêtements très classiques, le plus souvent avec une cravate. Il porte un petit bracelet au poignet gauche et ressemble de plus en plus à son père, le prince William. Les fans de la famille royale considèrent le jeune homme comme une miniature de son papa et lui souhaitent, comme on peut le lire dans la plupart des commentaires, le meilleur pour son anniversaire.