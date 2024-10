Une quinzaine d'ONG britanniques lancent un appel «urgent» aux dons pour l'aide à Gaza, au Liban et en Cisjordanie

Une coalition d'ONG britanniques, dont Oxfam et Action contre la Faim, lancent jeudi un appel aux dons national «urgent« afin d'apporter l'aide humanitaire nécessaire à Gaza, au Liban et en Cisjordanie. «Durant l'année écoulée, le conflit au Proche-Orient a détruit des vies à travers la région et des millions de personnes ont fui leurs maisons à la recherche de sécurité» et «ont urgemment besoin de nourriture, d'abris et de soins médicaux», écrivent dans un communiqué ces quinze ONG réunies au sein du Disaster Emergency Committee (DEC). «Nos membres ont un besoin urgent de davantage de fonds afin de répondre aux énormes besoins. Nous demandons aux gens de donner maintenant afin de sauver des vies», affirme le directeur du DEC, Saleh Saeed.

La situation à Gaza devient toujours plus précaire. Photo: Anadolu via Getty Images

Fondé en 1963, le DEC a pour but de mutualiser des appels aux dons «dans des situations de crise à l'étranger où d'importants besoins humanitaires restent insatisfaits». Le gouvernement britannique a annoncé qu'il donnerait lui-même l'équivalent du montant récolté jusqu'à 10 millions de livres (près de 12 millions d'euros). «La souffrance des civils touchés par ce conflit à travers le Proche-Orient est intolérable», a affirmé la secrétaire d'Etat au Développement Anneliese Dodds. Londres a aussi annoncé mercredi une aide d'un million de livres (1,2 million d'euros) à l'Egypte pour soutenir l'évacuation médicale de Palestiniens de Gaza vers ce pays. A Gaza, «l'ampleur des besoins est gigantesque», selon le DEC, tandis que les abris et hôpitaux «sont en difficulté» au Liban, où le conflit s'est propagé le mois dernier. Le DEC fait également état d'infrastructures endommagées, de violence et de déplacements de populations en Cisjordanie.

A Beyrouth, capitale du Liban, les habitants tentent tant bien que mal de nettoyer les débris causés par les bombardements israéliens. Photo: Anadolu via Getty Images

Par le passé, cette coalition d'ONG a levé des fonds pour le séisme et le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, pour les réfugiés Rohingyas au Bangladesh en 2017, ou encore pour l'Ukraine en 2022. L'appel concernant la crise actuelle au Proche-Orient sera diffusé par plusieurs médias britanniques, dont la BBC et Sky News. Le groupe audiovisuel public avait été critiqué pour avoir refusé de diffuser un appel aux dons du DEC lors de la précédente guerre à Gaza en 2009. A ce stade, l'appel aux dons ne concerne pas les Israéliens déplacés par l'actuel conflit mais le DEC affirme «surveiller la situation» et plusieurs de ses membres «sont prêts à étendre leur réponse pour inclure Israël si des besoins humanitaires insatisfaits significatifs étaient identifiés».

Source: AFP