Le Hezbollah annonce en direct la mort de son chef

Un communiqué du Hezbollah a été lu en direct sur la chaîne de la milice al-Manar. Relayée par l'Orient le Jour, il est dit: «Le maître de la résistance Hassan Nasrallah s'est déplacé aux côtés de son Seigneur en tant que grand martyr. Il a rejoint ses compagnons, les immortels martyr.»

«La direction du Hezbollah s'engage à poursuivre son jihad face à l'ennemi, en soutien à Gaza et à la Palestine, en défense du Liban», ajoute le communiqué.

Dans le communiqué, le Hezbollah a précisé qu'il poursuivrait sa lutte contre Israël «en soutien à Gaza et à la Palestine, et pour défendre le Liban et son peuple loyal et honorable». Il n'a toutefois pas précisé comment Nasrallah avait été tué.

Mission «Ordre nouveau»

A la tête du Hezbollah depuis 1992, Hassan Nasrallah, 64 ans, était un homme de religion qui faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi la communauté chiite au Liban. Depuis des années, il vivait dans la clandestinité et était apparu rarement en public.

Selon un communiqué militaire israélien, Ali Karaké, présenté comme le commandant du front sud du Hezbollah, ainsi que d'autres commandants du mouvement ont été tués au côté de Hassan Nasrallah dans l'opération baptisée «Ordre nouveau».

L'armée a ensuite affirmé que la «plupart» des hauts dirigeants du Hezbollah avaient été «éliminés» lors des opérations israéliennes des derniers mois.

Avec l'AFP