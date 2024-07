L'équivalent européen de Twint va être lancé

L'application de paiement Wero verra le jour en 2025 dans l'Union européenne et sera disponible dans les magasins en 2026. Elle permettra des paiements instantanés via notamment un numéro de téléphone. L'application suisse Twint fait figure de modèle.

L'application Twint est bien connue en Suisse et sert de modèle à Wero, son équivalent européen.

ATS Agence télégraphique suisse

Contrairement à un virement traditionnel, les utilisateurs de Wero n'ont pas besoin du numéro IBAN du bénéficiaire pour lui transmettre un paiement. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail pour transférer de l'argent en temps réel. Cela vous dit quelque chose? En Suisse, ce moyen de paiement est devenu commun avec l'application Twint. Ce même système à l'échelle européenne, appelé Wero, devrait être disponible à partir de 2025 et dans les commerces de détail à partir de 2026.

La banque belge KBC est partenaire de Wero pour son lancement. D'autres banques partenaires des Pays-Bas et de France devraient suivre. En revanche, la Deutsche Bank, sa filiale Postbank et la banque ING ne sont pas encore à bord. Les experts s'attendent toutefois à un lancement cette année encore. La Commerzbank et les néo-banques comme N26, qui ne participent pas à l'EPI et à Wero, sont en revanche absentes.

Twint comme modèle

Wero est exploité par l'European Payments Initiative (EPI), une entreprise commune de 14 banques et deux sociétés de paiement. Les partenaires veulent ainsi concurrencer les grands groupes financiers américains tels que Mastercard, Visa et Paypal. En outre, l'avancée d'Apple Pay et de Google Pay doit être stoppée. La solution de paiement par smartphone Twint, très populaire dans notre pays, constitue un modèle.

«Wero va renforcer la souveraineté européenne dans le domaine des paiements», a déclaré Joachim Schmalzl, membre du directoire de la Fédération des caisses d'épargne DSGV et président du conseil de surveillance d'EPI. «Jusqu'à présent, nous n'avons pas de procédure de paiement commune propre en Europe».

Une «alternative européenne»

Même les procédures nationales fortes comme la Girocard en Allemagne ou la Carte Bancaire en France dépendent de prestataires extra-européens pour les paiements transfrontaliers, souligne Joachim Schmalzl. «Wero mettra fin à cette dépendance de manière durable et à long terme en offrant ici une alternative européenne et en maintenant ainsi également la création de valeur dans le domaine des paiements au sein de l'Europe.»

Pour essayer Wero, les clients des caisses d'épargne et des banques coopératives ne doivent pas installer une nouvelle application sur leur smartphone, mais peuvent activer la fonction dans leur application bancaire. Ceux qui souhaitent non seulement envoyer de l'argent par l'intermédiaire de Wero, mais aussi en recevoir, doivent en outre enregistrer un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail dans l'application bancaire.