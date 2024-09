Janine Enderli

Pluies torrentielles, rues inondées et villages évacués: la situation météorologique en Europe de l'Est a frappé de plein fouet la ville tchèque d'Orlová, dans l'Est du pays. Pour ses 30'000 habitants, la vie a changé du jour au lendemain.

«J'ai eu très peur pour mes proches», raconte Tomáš Bortlík au portail d'information tchèque Blesk. Son amie Andrea et leurs deux enfants de 1 et 4 ans ont dû rassembler le strict nécessaire en vitesse lorsque les eaux se sont déversées sur leur maison samedi.

«Nous avons couru vers la voiture avec nos enfants et le chien dans les bras et nous sommes sortis.» Mais après quelques mètres, la famille s'est retrouvée coincée. Il ne leur restait plus qu'à se réfugier sur le toit de la voiture. «C'est arrivé si vite. Nous sommes montés sur le toit de la voiture et avons appelé les pompiers à l'aide. Avec les enfants et le chien, nous n'avons pas osé patauger dans l'eau pour rentrer à la maison. Mon amie ne mesure qu'1m50.»

De nombreuses personnes en République tchèque se retrouvent sans rien à la suite des inondations. Photo: Imago 1/5

La famille a tout perdu

Lorsque les pompiers sont arrivés par bateau, les sauveteurs ont porté la famille épuisée chez les voisins. C'était un sauvetage in extremis. En effet, seul le toit de la voiture dépassait de l'eau. «Nous n'arrivions pas à croire ce qui était en train de se passer», explique le jeune père.

La famille est provisoirement hébergée chez la mère d'un ami, car la maison des Tchèques est complètement inondée. Le jeune couple n'avait pas souscrit d'assurance. «Malheureusement. Tout a disparu. Nos affaires, les voitures, l’entièreté de notre maison. Je ne sais pas ce que nous allons faire», déplore Tomáš Bortlík.

Vendredi déjà, ils s'étaient vaillamment défendus contre les inondations. «J'ai mis des sacs de sable devant la porte, mais je n'avais aucune idée à quel point la situation allait devenir extrême», explique le Tchèque sous le choc.

L'homme, qui était employé comme ajusteur mécanique avant les inondations, a déclaré qu'il travaillait du matin au soir avant la catastrophe. «Je faisais des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ma famille. Récemment, j'ai changé de travail pour avoir enfin du temps pour mes enfants, qui ne me voyaient pas souvent. A présent, tout a disparu.» En quelques heures à peine, la famille a tout perdu.