Un Ukrainien raconte l'horreur d'un camp de prisonniers russe

Johannes Hillig

Il a vécu l'enfer. «Pour s'amuser, ils m'ont arraché plusieurs dents. Ils m'ont forcé à porter de l'eau d'une flaque dans ma bouche à un autre endroit de la cour. J'ai compté, j'ai dû monter 14 fois sur la chaise électrique jusqu'à ce que tout mon corps soit pris de crampes», raconte Oleksiy Anulia au «Spiegel».

L'Ukrainien a été fait prisonnier par les Russes lors de la guerre et est resté captif pendant dix mois. Ce qu'il a vécu et traversé durant cette période, il le raconte, sans omettre les détails, aussi cruels soient-ils. Il veut éveiller les consciences et montrer les conditions des prisonniers dans les camps russes. Il est impossible de vérifier ses informations dans les moindres détails, mais les données et les renseignements qui figurent dans son récit et qui peuvent être vérifiées ont été contrôlées par le «Spiegel».

«Ma jambe avait commencé à pourrir»

«Avant ma captivité, je pesais 102 kilos, à mon retour, je pesais 40 kilos de moins. J'avais le nez cassé et la mâchoire disloquée. Ma clavicule et huit côtes étaient cassées. Mes muscles étaient déchirés, mes ménisques endommagés», poursuit Oleksiy Anulia. Il a été capturé par les troupes de Poutine en mars 2022. Avant d'arriver au camp de prisonniers, il a été battu et insulté à plusieurs reprises.

«Ils m'ont fait passer la frontière russe dans un petit bus et m'ont emmené dans un camp de tentes. Quelques semaines plus tard, ils m'ont conduit avec d'autres prisonniers de guerre dans une prison préventive à Koursk.» Il y est resté 40 jours.

Puis, il a été emmené dans un avion. La bouche scotchée, un sac sur la tête. «Ils ont dit que nous allions rentrer chez nous. Quand nous sommes descendus, les forces spéciales russes nous ont tabassés. Ma jambe avait commencé à pourrir. En extension, elle faisait un mal de chien. Je l'ai donc tenue écartée du reste de mon corps et j'ai sauté sur l'autre. Les Russes m'ont tout de suite surnommé 'Sauterelle'.»

Des cris résonnaient sans cesse dans les couloirs

C'est par avion qu'il a été emmené à la colonie pénitentiaire n°1 de Donskoi, près de Toula, dans le centre de la Russie. Le «comité de bienvenue» l'attendait déjà. «Les gardiens nous battaient à coups de matraque, nous malmenaient avec des électrochocs. Ils nous ont poussés à cinquante dans une petite cour. Nous devions y rester des heures. Nous devions faire pipi dans un bidon, mais nous n'avions pas le droit de le vider sur le sol russe. Si le bidon était plein devait le boire».

Le matin, tout le monde devait chanter l'hymne national russe. Ensuite, il y avait le petit-déjeuner. Un peu de bouillie d'avoine, une tranche de pain et un verre d'eau – bouillante. Ensuite, nous sommes allés dans la cour. C'est là que les prisonniers étaient battus. Oleksiy Anulia a passé le plus clair de son temps dans sa cellule. Debout, en fait. Des cris résonnaient sans cesse dans les couloirs. Pas étonnant: les coups étaient réguliers. «Quand je regardais mes codétenus, je voyais la peur dans leurs yeux».

«Je me nourrissais de dentifrice»

Les gardiens avaient la liberté choisir les humiliations. Une fois, l'Ukrainien a dû mâcher ses chaussettes sales – pendant près de trois heures. «Pour s'amuser, ils m'ont arraché plusieurs dents». Et ce n'est pas tout: «J'ai compté, j'ai dû m'asseoir 14 fois sur la chaise électrique, jusqu'à ce que tout mon corps soit pris de crampes». La douleur, la torture, tout cela serait nécessaire pour éduquer les Ukrainiens. Se libérer du fascisme qui rongerait les hommes en Ukraine.

Après presque quatre mois, Oleksiy Anulia a été transférée. Il a été placé dans une chambre pénale. En détention isolée. Pas de fenêtre, et de la moisissure sur les murs. «Je me nourrissais de dentifrice que je pêchais dans les poubelles, je mâchais du papier toilette pour lutter contre la faim. Dans la cour, je ramassais des vers de terre.»

Son fils ne l'a pas reconnu

Il a tenu bon, ne voulant en aucun cas mourir en Russie, auquel cas ses enfants ne pourraient jamais se rendre sur sa tombe. Finalement, il a fait partie d'un grand échange de prisonniers avec l'Ukraine. Oleksiy Anulia a été libéré. «Mon fils, qui a maintenant cinq ans, ne m'a pas reconnu. Ma fille aînée a pleuré en me voyant si maigre.»

Son corps était une épave. Les médecins ont dû le soigner pendant plusieurs mois. «Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour réapprendre à sourire.»