Marian Nadler et Janine Enderli

La police espagnole a arrêté l'homme. Photo: keystone-sda.ch

Un Portugais de 47 ans, Vitor M.*, a été arrêté mercredi soir à Ses Salines, sur l'île de Majorque, aux Baléares. Il est accusé d'avoir tué sa belle-mère, une Suissesse de 74 ans, avec une hache. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse de la police que rapportent jeudi les journaux majorquins.

Les faits se seraient déroulés vers 19h30 dans une maison de campagne près de Colònia de Sant Jordi. Le suspect, qui fait l'objet d'une enquête pour meurtre, y vivait avec sa compagne et la victime. Une voisine aurait entendu une forte dispute entre l'homme et la mère de sa compagne et aurait alerté la police. D'après les premières infos, il s'agirait d'une dispute sans grande importance. Il n'y avait plus de bière dans la maison. L'homme s'est alors mis en colère, notamment parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter de l'alcool. C'est en tout cas ce qui a été retenu par l'enquête comme motif possible du crime.

La police aurait trouvé la belle-mère dans une mare de sang. Les secours sont arrivés trop tard pour elle. Selon l'enquête, elle aurait été frappée à plusieurs reprises à la tête avec une hache. Le suspect a été arrêté sur les lieux du crime. Il se serait déjà fait remarquer par le passé par d'autres actes de violence contre sa compagne. Il aurait même agressé des policiers.

Un homme considéré comme à «risque élevé»

Le journal «Última Hora» a rapporté que la fille de la victime s'était déjà séparée en juin dernier de l'homme, qui est au chômage depuis deux ans. Comme le précise encore le journal, les souffrances de la femme duraient déjà depuis 22 ans. Entre 2006 et 2023, il aurait été signalé à la police à huit reprises au total. Mais l'homme aurait toujours refusé de quitter le domicile. Dans un rapport de police, il est décrit comme représentant un «risque élevé».

Une évaluation des risques indiquait: «Il existe une combinaison particulière d'indicateurs qui augmente considérablement la probabilité que l'agresseur exerce une violence grave ou mortelle sur sa partenaire». Mais il continuait cependant à vivre avec son ex-petite amie et la mère de celle-ci. Il y a environ un an et demi, la violence se serait aggravée. Les femmes auraient eu «très peur», écrit le journal en se référant à la police. Selon les médias majorquins, la victime était très populaire dans la célèbre station touristique et avait toujours voulu protéger sa fille. Avant de s'installer à Majorque, la Suissesse a vécu plusieurs années en Allemagne.

Actuellement, l'homme, qui a un casier judiciaire, est détenu dans une cellule d'un commissariat de police. Il doit être présenté samedi à un juge. Une autopsie de la Suissesse, qui s'appelait Erika, a été ordonnée. Le Département des affaires étrangères à Berne n'était pas joignable jeudi soir pour une confirmation.

*Nom connu de la rédaction