Tito Jackson, frère de Michael et membre des Jackson five, est mort

Tito Jackson, frère de Michael et membre des Jackson five, est mort

Aurelia Schmidt et Blicky IA

Le frère de Michael Jackson (au Centre), Tito, est décédé. Photo: keystone-sda.ch

Une triste nouvelle secoue la famille Jackson: Tito Jackson, le frère du défunt «roi de la pop» Michael Jackson (1958-2009), est décédé dimanche. C'est l'ancien manager de la famille, Steve Manning, qui l'a confirmé à ET.

La cause exacte du décès n'est pas encore officiellement connue, mais Steve Manning suppose que Tito Jackson a été victime d'une crise cardiaque. Le guitariste était en route pour l'Oklahoma depuis le Nouveau-Mexique ce week-end lorsqu'il est décédé. Tito laisse derrière lui trois enfants issus de son mariage avec sa femme Delores «DeeDee» Jackson, assassinée en 1994: Taj, Taryll et TJ (46 ans), qui ensemble ont formé le groupe à succès «3T». En outre, neuf petits-enfants pleurent leur grand-père.

Tito Jackson laisse un vide dans le monde de la musique

En tant que troisième enfant de la fratrie Jackson, Tito n'a pas seulement participé au projet familial Jackson 5, mais a également tenté de se faire un nom en tant qu'artiste solo. En 2003, il a lancé sa carrière solo et a depuis sorti deux albums: «Tito Time» (2016) et «Under Your Spell» (2021).

Le musicien est décédé ce week-end à l'âge de 70 ans. Photo: keystone-sda.ch 1/4

Le décès de Tito Jackson est un coup dur pour le monde de la musique et en particulier pour la famille Jackson, qui a déjà dû faire face à plusieurs pertes tragiques. Les fans et les compagnons de route du musicien pleurent la perte d'un artiste doué et d'un homme de famille aimant.