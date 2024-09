Guido Felder

L'attaque des bipeurs du Hezbollah a été – du point de vue des services de renseignement – un coup de génie. Elle a, au prix de milliers de civils blessés, probablement éliminé des islamistes et détruit, ou du moins gravement endommagé, le système de communication du groupe terroriste au Liban. La question se posera en interne: qui nous a trahis? Une querelle interne est inévitable.

L'attaque a lieu à un moment où la situation au Proche-Orient semblait légèrement se détendre. Pourquoi Israël a-t-il frappé – si l'Etat hébreu est bien à l'origine des attaques – dans cette phase délicate? Un initié nous donne son explication.

Coup d'envoi de la guerre?

Sur le portail américain Axios, un initié israélien raconte que les pibeurs devaient servir à lancer une guerre surprise contre le Hezbollah. L'opération aurait toutefois dû intervenir plus tard. Mais par crainte que l'action ne soit découverte, les explosions auraient été déclenchées le plus vite possible. En effet, des membres du Hezbollah avaient apparemment exprimé des doutes quant aux gadgets de communication.

L'attaque au bipeur a fait neuf morts et environ 2750 blessés.

Avec ce coup, le service secret israélien Mossad a réussi à rétablir, en quelque sorte, sa réputation ruinée. Le 7 octobre 2023, le Mossad, qui semblait jusqu'alors tout-puissant, avait subi un puissant camouflet lorsqu'il avait manqué d'anticiper l'attaque du Hamas.

La préparation d'environ 3000 bipeurs contenant chacun 25 à 50 grammes d'explosifs nécessitent une longue élaboration. Cela implique l'infiltration d'espions et le savoir-faire nécessaire pour transformer en peu de temps de nombreux appareils.

Potentiel de la menace hybride

De nombreux détails restent inconnus en ce qui concerne l'attaque des bipeurs. Et encore plus sur l'attaque des talkies-walkies de ce mercredi. Ce qui semble presque certain, c'est qu'il s'agit d'une opération des services secrets. Pour l'expert en sécurité Ralph D. Thiele, une collaboration des Israéliens avec d'autres services secrets est envisageable, «dans la mesure où cela était nécessaire pour accéder à la chaîne de création de valeur des bipeurs».

Selon Ralph D. Thiele, il est trop tôt pour faire des spéculations. Mais une chose est sûre: «L'attentat jette une lumière supplémentaire sur l'énorme potentiel que peuvent développer les menaces de cyberattaques et la guerre électronique.»

La situation au Proche-Orient est à nouveau très tendue. Le Hezbollah parle de «massacre et de crime de guerre commis par Israël» et a annoncé des représailles. Car cette vaste action n'a pas seulement touché des terroristes du Hezbollah, mais aussi des civils. On parle de neuf morts et d'environ 2750 blessés.