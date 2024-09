Et il flotte toujours!

Solène Monney

La place d'une vaginette est plutôt dans le tiroir d'une commode qu'au milieu d'un lac. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette affirmation.

«On repêche de tout dans les lacs, des extincteurs, des leurres de pêcheurs, mais on ne pensait jamais repêcher ce genre de chose», explique un kayakiste français à Franceinfo. Et il faut dire qu'il en voit des déchets avec sa femme Valérie: les deux kayakistes pratiquent la dépollution. Mais la découverte qu'ils ont faite le samedi 31 août sur le lac de Coiselet — à une heure de voiture de Genève — est une première… et pour le moins insolite.

Confondu avec un cadavre

«J'ai cru que c'était un bout de corps humain», confie l'homme au journal français «Le Progrès». Et bien, il n'était pas si loin de la réalité. A l'aide d'une pince, ils essaient de saisir l'objet «mou et gluant». Mais le coquin est insaisissable.

Intrigué, le couple filme avec une caméra sous-marine la forme beige non identifiée sous toutes ses coutures. Ils postent la vidéo sur leur chaîne YouTube. Bingo! Quelques jours plus tard, un internaute les contacte. Il est l'heureux détenteur du même objet. Il révèle au couple que ce qu'ils avaient pris pour un cadavre n'est autre qu'un sextoy représentant un sexe féminin… taille XXL, s'il vous plaît.

N'ayant pas réussi à remonter l'immense vaginette, elle flotte toujours sur le petit lac du Jura français. Une question subsiste: comment ce sextoy s'est-il retrouvé au beau milieu d'un lac?