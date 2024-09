Donald Trump n'est pas seulement un homme politique, mais aussi un homme d'affaires, et même un vendeur! Depuis peu, il vend des montres à des prix très élevés. Mais quand on l'achète, il y a une dédicace de l'ex-président.

Angela Rosser

Sur X, il présente les pièces luxueuses en or et serties de diamants. Photo: Screenshot X

L'ancien président américain Donald Trump aime le luxe et s'y baigner. Son dernier coup marketing? Les montres. En effet, le milliardaire s'est mis à en vendre. Bien sûr, ce ne sont pas n'importe lesquelles, elles sont d'une trempe spéciale: ce sont «les meilleures», indique le milliardaire sur X, plein d'autosuffisance. Elles sont équipées d'un mécanisme helvétique et seraient même fabriquées en Suisse. On ne sait par contre pas où exactement. Il n'existe que 147 exemplaires de ces montres, fabriquées avec 200 grammes d'or et serties de plus de 100 diamants.

Signature et autographe

Il garde bien sûr la meilleure pour lui, la première. «Chaque montre est une véritable pièce de collection, contient une dédicace personnelle et est signée de ma main», s'enorgueillit Trump. «It's Trump-Time», tel est le slogan. L'or, les diamants, la technique suisse et la signature de l'ancien président des Etats-Unis ont bien sûr un coût. Une montre trumpienne devrait coûter 100'000 dollars (84'000 francs). Le fait que l'ancien président exploite son propre marché n'est pas nouveau. L'homme de 78 ans vend entre autres des chaussures et même des bibles.

Une montre simple

Leon Schelske et Robin Haas, deux férus de montres originaires de Munich, ont bâti leur expertise et leur portée en démasquant des contrefaçons de montres et sont connus sous le nom de Munich Wrist Busters. Pour Blick, ils ont analysé les montres de Trump.

Donald Trump aime le luxe et, bien sûr, les montres. Photo: imago/UPI Photo 1/7

Ils expliquent qu'on n'avait pas encore entendu parler de cette collection dans le milieu. Leur verdict: «La montre semble relativement simple. Le véritable fabricant du tourbillon n'est malheureusement pas encore connu, même après des recherches approfondies, il n'y a aucune information à ce sujet.» Mais cela ne dit pas grand-chose sur la qualité à elle seule.

«C'est aussi le cas pour d'autres marques»

Le bogie du tourbillon est l'une des disciplines les plus difficiles de l'art horloger. «Peu de fabricants sont capables d'assurer une bonne qualité. Il existe aussi des mouvements bon marché, mais ils ne sont évidemment pas du même niveau qualitatif», explique le duo. Si l'on réunit les différents composants, on peut en fait les fabriquer partout.

En ce qui concerne le prix, les experts en horlogerie estiment qu'il est généralement déterminé par la demande et pas seulement par le matériau. «C'est aussi le cas pour d'autres marques. La valeur du matériau pur n'est presque jamais le prix auquel une montre est vendue.»

Mais le matériau utilisé pour la Trump-Watch augmente massivement le prix, confirment-ils. Les professionnels d'affirmer que: «Près de 200 grammes d'or 18 carats et 122 diamants rendent bien sûr la montre encore plus chère et plus spéciale en termes de valeur des matériaux. C'est pourquoi la montre est limitée à 147 exemplaires et peut être payée en bitcoin, c'est la technique Trump.»