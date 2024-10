Depuis mai, Pyongyang bombarde régulièrement le Sud avec des ballons d'ordures. Photo: KEYSTONE/EPA/YONHAP

AFP Agence France-Presse

Un ballon nord-coréen plein de déchets a atteint jeudi le complexe présidentiel à Séoul, ont indiqué les autorités sud-coréennes dans un contexte de vives tensions entre les eux pays. Le ballon «a explosé en l'air et les débris ont été dispersés autour des bureaux de Yongsan» tôt jeudi, a indiqué le service de sécurité du président, dans un communiqué à l'AFP faisant référence au complexe présidentiel. Le contenu du ballon «ne présentait aucun risque», a assuré la même source.

Depuis mai, la Corée du Nord bombarde régulièrement le Sud avec des ballons d'ordures, en représailles, selon elle, à de la propagande envoyée par des activistes du Sud. Selon le journal sud-coréen Chosun Daily, le ballon contenait des tracts ridiculisant le président sud-coréen et sa femme Kim Keon Hee, avec des photos du couple associées du commentaire «Heureusement que les président Yoon et sa femme n'ont pas d'enfants» et «La Corée du Sud est le royaume de Keon Hee».

La première dame sud-coréenne est accusée d'avoir participé à un système de manipulation d'actions et de s'être immiscée dans la désignation des candidats du parti conservateur au pouvoir, le People Power Party, avant les élections générales d'avril. C'est la seconde fois que le bureau du dirigeant sud-coréen, situé dans le centre de Séoul et situé dans une zone d'exclusion aérienne, est directement touché par des ballons lancés depuis le Nord, le premier incident ayant eu lieu en juillet.

Ce nouvel incident intervient quelques jours après que Kim Yo Jong, la soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a accusé des activistes du Sud d'envoyer des documents anti-Pyongyang vers le Nord, et Séoul d'envoyer des drones vers sa capitale.