Pas de quoi sauter de joie: la présentation de robots d'Elon Musk jeudi dernier a tourné au vinaigre. Photo: AFP 1/11

Nicola Imfeld

Elon Musk n'a pas brillé. La semaine dernière, le patron de Tesla a présenté en Californie le robotaxi Cybercab – l'avenir entièrement autonome du constructeur de voitures électriques. Mais le grand show d'Elon Musk n'a pas convaincu les investisseurs. L'action Tesla s'est effondrée de 240 dollars à 218 dollars, soit moins 9%.

Au lieu du robotaxi, c'est un autre sujet qui a fait parler de lui après la grande présentation Tesla: Optimus, le robot humanoïde polyvalent que Tesla avait présenté pour la première fois en 2021. Elon Musk a annoncé lors de la présentation de la semaine dernière que plusieurs robots se trouvaient parmi les humains et que les visiteurs devaient interagir avec Optimus pour se rendre compte de ses fonctions. «Soyez gentils, s'il vous plaît», a ajouté le milliardaire en riant. Et de déclarer ensuite, plein d'assurance: «Ce sera le produit le plus réussi de l'histoire.»

Un robot pour tous, voilà ce que peut faire Optimus

Le robot IA doit fournir des réponses intelligentes et devenir une véritable aide au quotidien. Y compris le ménage, la cuisine, la lessive, les jeux, etc. Elon Musk a évoqué le fait que «chaque famille» pourrait un jour s'offrir un Optimus. Son idée de prix: 30'000 dollars.

Un prix plutôt abordable, mais raisonnable pour un robot qui doit convaincre par son intelligence artificielle. Optimus a montré ses capacités la semaine dernière lors de l'événement Tesla entre autres en tant que barman, servant des bières avec aisance, mais aussi en tant qu'interlocuteur qui avait réponse à toutes les questions.

Le robot IA n'est pas un... Un robot?

C'était une démonstration époustouflante du progrès technologique. Le hic, c'est qu'Optimus n'était pas doté d'une intelligence artificielle. Le prétendu robot IA était secrètement piloté par des employés de Tesla, qui portaient des combinaisons spéciales pour que le robot imite leurs mouvements. Ils ont également utilisé des microphones. Ainsi, toutes les réponses ont été données par des humains et aucun son n'a été émis par le robot lui-même.

Elon Musk n'a pas indiqué qu'Optimus était en réalité géré par des humains. Le chef de Tesla n'a pas non plus mentionné que les robots étaient essentiellement des marionnettes métalliques. Le pot aux roses a été découvert lorsqu'un visiteur a abordé le sujet avec un robot, ce à quoi Optimus a répondu qu'il était encore géré par des humains.

Les experts et les utilisateurs des réseaux sociaux soupçonnent une fraude et critiquent vivement Tesla et Elon Musk pour la démonstration du prétendu super-robot. Et le patron lui-même? Il reste silencieux. Elon Musk n'a jusqu'à présent réagi ni aux demandes des médias, ni à la critique massive sur sa plateforme X.