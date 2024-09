Comment Wagenknecht parvient-elle à enchanter l'Allemagne à chaque fois ?

Chiara Schlenz

L'événement dit tout de la mue politique qui traverse l'Allemagne ces derniers mois: l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), fondée en janvier 2024, a obtenu des résultats électoraux à deux chiffres lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe. Ainsi, elle entre au Parlement régional. Jamais dans l'histoire de l'Allemagne un parti nouvellement créé n'avait obtenu un tel résultat électoral.

Mais ce ne sont pas les deux têtes de liste Katja Wolf et Sabine Zimmermann qui ont rendu cela possible. Les deux femmes politiques n'étaient guère représentées sur les affiches électorales du BSW. Le succès électoral est uniquement dû à celle qui a donné son nom au parti: Sahra Wagenknecht. Comment cette politicienne est-allemande parvient-elle, plus de 30 ans après le début de sa carrière politique, à captiver encore autant l'Allemagne?

Sahra Wagenknecht, l'outsider

Le statut d'outsider a été donné à Sahra Wagenknecht très tôt dans sa carrière politique. Klaus-Rüdiger Mai est publiciste et historien, il a publié début 2024 la biographie de la femme de 55 ans intitulée «Die Kommunistin». «La plupart des politiciens évoluent en adéquation avec leur parti. Ce n'est pas le cas de Sahra Wagenknecht. Elle a fait sa carrière en étant en permanence en contradiction avec son parti», affirme-t-il à Blick.

D'où vient ce penchant pour la marginalité? Selon le psychosociologue Christian Schneider, cela viendrait de son enfance en Allemagne de l'Est. En 2019, il a publié sa biographie en étroite collaboration avec la politicienne. Dans un entretien avec Blick, il explique qu'en tant qu'enfant d'une Berlinoise de l'Est et d'un étudiant iranien de Berlin-Ouest, issue d'une famille monoparentale, la différence lui a été quasiment transmise dans le berceau. «Depuis son enfance, elle a mené cette existence d'outsider. Mais très tôt, elle s'est fait des amis décisifs: Les livres.» Hegel, Marx et Goethe ont accompagné Sahra Wagenknecht durant son enfance et son adolescence et ont également marqué sa pensée jusqu'à l'âge adulte.

«J'avais une image bien précise de l'Ouest»

Sahra Wagenknecht commence sa carrière politique à une époque où la République démocratique allemande (RDA) à l'est est sur le point de disparaître et où l'Ouest promet un avenir meilleur. Des événements qui ne correspondent pas à sa vision du monde. Lorsque le mur tombe en novembre 1989, presque tous les Berlinois de l'Est se rendent dans la partie ouest de la ville. Mais pas Sahra Wagenknecht. «J'avais une image bien précise de l'Ouest. Le capitalisme est une société où chacun ne voit, pour ainsi dire, que son avantage matériel», explique-t-elle dans un documentaire de la chaîne ARD.

Que ce soit à l'époque où elle était membre du comité directeur du Parti social-démocrate d'Allemagne (PDS), anciennement Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED), ou en tant que députée au Bundestag, auprès du parti de gauche Die Linke, l'opposition a toujours été sa plus grande recette pour réussir. Se mettre en travers, nager à contre-courant, ne surtout pas faire de compromis. Cela lui vaudra des critiques acerbes, même dans ses propres rangs. Lors du congrès du parti en 2016, ses détracteurs lui jettent une tarte au visage pour protester contre sa politique des réfugiés. Au lieu d'exposer Sahra Wagenknecht, les lanceurs de gâteau ont obtenu exactement le contraire. La politicienne devient une martyre pour ses partisans. Depuis, elle cultive cette image.

Et si l'on parle de Sahra Wagenknecht, il faut aussi parler de son mari, Oskar Lafontaine, ancien homme politique du parti Die Linke. Les deux experts, Klaus-Rüdiger Mai et Christian Schneider sont d'accord sur un point: «un tournant décisif dans la vie de Sahra Wagenknecht a été sa relation avec Oskar Lafontaine». Elle s'est transformée de socialiste rétrograde en une femme politique agissant plus près du présent. Sans l'homme âgé aujourd'hui de 80 ans, les experts s'accordent une fois de plus à dire qu'elle n'en serait pas là aujourd'hui. «Ils sont imbattables ensemble», affirme Klaus-Rüdiger Mai.

Un parti à son image

Le fait que Sahra Wagenknecht annonce finalement son retrait du parti Die Linke en octobre 2023 n'a pas étonné. Ses points de vue et ceux du parti divergeaient de plus en plus. En janvier 2024, elle est officiellement présidente de son propre parti, l'Alliance Sahra Wagenknecht. Ce parti est, lui aussi, résolument différent de tous les autres, explique l'historien. «D'après ce que j'observe, c'est un principe des cadres staliniens. Rien ne se passe dans le parti qui ne passe pas par son bureau. Et cela garantit bien sûr que c'est exclusivement leur parti.»

Le programme politique du parti se distingue également. Socio-économiquement à gauche, socio-culturellement à droite. Des positions qui ne sont pas tout à fait compatibles avec une politique de gauche ou de droite. Sahra Wagenknecht représente la gauche sociopolitique traditionnelle et s'oppose à la gauche identitaire «woke». Cela parle à de nombreux électeurs qui ne se sentent actuellement chez eux nulle part politiquement et qui se sentent laissés de côté par le gouvernement fédéral.

Mais il existe une autre lecture de la démarche politique solitaire de Sahra Wagenknecht. Avec son propre parti et ces résultats électoraux surprenants en Thuringe et en Saxe, la politicienne ne franchit pas seulement une étape politique. Selon Christian Schneider, elle réalise en quelque sorte un rêve d'enfant. «C'est bien sûr le désir intérieur de créer sa communauté. C'est sa communauté, qui est basée sur sa propre personne.» Sinon, pourquoi donner son propre nom à un parti?