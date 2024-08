Un homme abat trois collègues dans un lycée en Bosnie

La fusillade est survenue peu après 10H00 (08H00 GMT) dans une école à Sanski Most, dans le nord-ouest du pays des Balkans.

Trois employés d'un lycée en Bosnie ont été tués mercredi dans les locaux de leur établissement par un collègue qui a ouvert le feu avec un fusil automatique avant de tenter de se suicider, a déclaré la police. La fusillade est survenue peu après 10H00 (08H00 GMT) dans une école à Sanski Most, dans le nord-ouest du pays des Balkans.

«Cet homme qui a utilisé une arme militaire, un fusil automatique, a tué trois employés de l'école, et a essayé de se suicider» sur place, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police cantonale, Adnan Beganovic.

Le directeur du lycée parmi les victimes

Les victimes sont le «directeur du lycée, une secrétaire et une professeure d'anglais», selon la même source. L'assaillant, grièvement blessé, a été transporté vers un hôpital à Banja Luka (nord), a ajouté Adnan Beganovic. Blessé au niveau du thorax mais conscient, il devrait être opéré, a indiqué l'hôpital de son côté.

«La police a été alertée par des gens vivant à proximité de l'école. Les policiers ont découvert sur place, dans les locaux de l'école, les corps de trois victimes et l'assaillant blessé», a expliqué le porte-parole.

Un mobile incertain

La police n'a pas fait de déclarations concernant le mobile de l'attaquant. Selon des médias locaux, il s'agirait d'un concierge de l'établissement, visé par une procédure disciplinaire. Il a tiré sur ses collègues lors d'une réunion de préparation de la rentrée scolaire, toujours selon les médias. La police n'a pas confirmé ces informations.

La dernière fusillade dans une école qui a bouleversé les Balkans a eu lieu en mai 2023 à Belgrade, la capitale serbe, lorsqu'un écolier de 13 ans a tué dix personnes, dont neuf de ses camarades de classe. Cette attaque avait été suivie moins de 48 heures plus tard par une seconde fusillade dans deux villages proches de Belgrade, dans laquelle neuf personnes étaient mortes.

Un grand nombre d'armes en circulation dans les Balkans

En Croatie voisine, six personnes ont été tuées le 22 juillet à Daruvar (est) dans une maison de retraite, par un ancien gendarme qui a notamment tué sa mère.

Un grand nombre d'armes circulent dans ces ex-républiques yougoslaves depuis les guerres des années 1990. Malgré des opérations de récupération d'armes dans les années qui ont suivi le conflit (1992-1995) et une amnistie pour leurs détenteurs, plus de 31 habitants sur 100 possèdent une arme à feu en Bosnie, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS). En Serbie, ce taux est de 39%, soit le plus élevé d'Europe.