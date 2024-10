Le monde de l'horlogerie de luxe s'est enrichi d'un nom illustre: Donald Trump. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Michael Hotz

Un nom illustre s'est récemment mêlé au commerce des montres de luxe: Donald Trump. L'ancien président américain vend depuis peu des montres. Et plus précisément des modèles qui, en accord avec son tempérament, débordent d'opulence et d'extravagance. Le prix du modèle phare de la nouvelle collection de montres Trump s'élève à 100'000 dollars.

Mais certains doutes planent désormais sur le garde-temps en or du candidat républicain à la présidence. Blick clarifie quelques interrogations à ce sujet.

Quel genre de montres Donald Trump vend-il?

Le modèle à 100'000 dollars appelé «The Trump Victory Tourbillon» est une montre pour les personnes qui aiment le «bling-bling». La montre de luxe présente un boîtier de 200 grammes en or, serti de 120 diamants. Le modèle est disponible en or rose ou en or jaune. Pour cette dernière variante, les clients peuvent choisir entre deux cadrans différents: noir et or. Visant l'exclusivité, la montre Trump est limitée à 147 exemplaires. L'éponyme garde bien entendu le numéro 1 pour lui. «Chaque montre est une véritable pièce de collection et contient une dédicace personnelle signée par moi-même», a-t-il promis sur la plateforme X.

La pièce maîtresse du garde-temps est un mouvement d'horlogerie avec un tourbillon fabriqué en Suisse. Le tourbillon, un dispositif destiné à améliorer la précision du mouvement, est considéré comme l'une des disciplines les plus difficiles de l'art horloger. La mention «Swiss Made» reste un label de qualité. Il existe toutefois des modèles moins chers de production chinoise.

Le mouvement est-il vraiment de fabrication suisse?

Après que Trump a présenté sa collection de montres la semaine dernière, des doutes sont rapidement apparus sur le fait qu'elles soient réellement de fabrication suisse. Différents experts ont rapidement émis l'hypothèse qu'il s'agissait en fait de produits chinois bon marché. Au «Hollywood Reporter», un responsable marketing d'une marque horlogère suisse sème le doute: «Quand on regarde ces montres, elles crient toutes à la production chinoise. Aucune d'entre elles ne vaut le prix demandé.»

En réalité, la montre peut être partiellement fabriquée à l'étranger, malgré le label «Swiss Made». En effet, selon la définition officielle, seuls 60% des coûts de fabrication doivent être réalisés en Suisse. Une enquête de la RTS a révélé que le mouvement de la montre provient de Suisse, plus précisément de La Chaux-de-Fonds NE. La montre de luxe de Trump arrive aux États-Unis par l'intermédiaire d'un fabricant tessinois qui achète le mouvement à la société BCP Tourbillons de la ville horlogère de Neuchâtel. «C'est un mouvement standard, comme pour tous nos clients», explique le fondateur de l'entreprise à la RTS. Ses mouvements coûtent entre 2200 et 5500 francs.

Quelle est la valeur réelle de la montre?

Le «Financial Times» a fait des recherches sur le coût des différentes pièces de la montre Trump. Pour le mouvement avec tourbillon, le journal économique britannique estime le prix à 4800 dollars. Les 200 grammes d'or, qui correspondent à environ 19'000 dollars au cours actuel élevé du métal précieux, constituent le poste de dépense le plus important. Quant aux 120 diamants, le «FT» les estime à 2000 dollars. À cela s'ajoutent 200 dollars pour le cadran et d'autres pièces de la montre.

Grâce notamment à des rabais de quantité, le journal estime que le coût des matériaux s'élève au final à environ 25'000 dollars. Le prix de la montre est donc quatre fois plus élevé que le coût des différentes pièces.

La montre Trump à 100'000 dollars est-elle donc une arnaque?

Le chiffre avancé par le «FT» ne reflète toutefois pas le prix total de production. Aux 25'000 dollars s'ajoutent les coûts de fabrication. À cela se greffent d'autres dépenses, entre autres liées au marketing et à la distribution. Ce sont justement les marques de luxe célèbres qui investissent massivement pour établir le prestige et l'exclusivité de leurs montres. Ce n'est pas pour rien que des marques comme Rolex et Tissot se présentent volontiers comme sponsors. En revanche, Trump n'a pas besoin de miser sur une publicité importante pour ses montres et peut se délester des 147 pièces sans campagne publicitaire.

Le «Financial Times» estime le bénéfice net de toutes les montres à environ 11 millions de dollars. La marge bénéficiaire devrait être exorbitante, soit près de 75%. Un prix élevé en comparaison avec les grands de l'industrie horlogère de luxe, puisque les experts du secteur estiment que la marge bénéficiaire des marques de prestige se situe plutôt entre 20 et 50%.

Toutefois, les produits de luxe vivent en grande partie de la valeur de leur marque. La valeur du nom Trump dépend donc du regard du public.

Quelles sont les questions juridiques qui se posent?

À l'image de Trump, qui veut devenir le premier crypto-président des États-Unis, les acheteurs peuvent également payer les montres avec du bitcoin. Mais cela soulève la question de savoir si le candidat à la présidence enfreint ainsi les règles de financement de la campagne. Selon le portail d'information Meidas+, la possibilité de payer la montre avec la crypto-monnaie pourrait poser un problème juridique. En effet, avec un tel paiement, il est difficile de savoir d'où provient l'argent.

Car si les montres sont vendues et commercialisées dans le monde entier, une loi interdit aux citoyens non américains de soutenir financièrement les candidats à la présidence des États-Unis. «Trump a ainsi créé un instrument qui permet aux dirigeants et oligarques étrangers de le corrompre ouvertement. Ils achètent simplement une montre», explique Ron Filipkowski, rédacteur en chef du réseau de médias Meidas Touch, pour expliquer la problématique dans le rapport. Aucune action en justice n'a été entreprise contre Trump à ce sujet pour l'instant.