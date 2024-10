Un homme a développé une tumeur du cuir chevelu après avoir pratiqué le breakdance pendant des années. Une conséquence du «headspin», comme l'auraient découvert des chercheurs danois. L'excroissance de plus d'un centimètre a toutefois pu être enlevée avec succès.

Le breakdance ou breaking a fait ses débuts en tant que sport officiel lors des matches olympiques de 2024 à Paris. C'est surtout l'Australienne Rachael Gunn qui a fait parler d'elle avec ses mouvements. Photo: AFP 1/4

Daniel Macher

Le headspin est probablement l'un des mouvements les plus connus du breakdance. Or, ce mouvement, qui consiste à se tenir en équilibre sur la tête tout en tournant le long de l'axe vertical de son corps, serait néfaste pour la santé. Comme l'ont publié des chercheurs danois dans un rapport, des tumeurs peuvent apparaître sur la tête après des années de pratique.

Généralement, la maladie commence par une perte de cheveux due à une surcharge. Dans les cercles de breakers, cet état est également appelé headspin hole. Au fil du temps, celui-ci peut toutefois se transformer en une bosse considérable.

Une tumeur de plus d'un centimètre

Selon le rapport publié dans la revue médicale BMJ et rapporté par CNN, un homme au début de la trentaine a été traité pour une tumeur bénigne qui s'était développée après près de 20 ans de breakdance. L'excroissance avait grandi au fil des années pour atteindre plus d'un centimètre.

«Nous pensons que la maladie est due aux frottements répétés entre la tête et le sol, combinés au poids des headspins, qui se sont accumulés au fil des années de breakdance», explique le Dr Christian Baastrup Søndergaard, neurochirurgien au Rigshospitalet de Copenhague.

«C'est génial de sortir à nouveau sans casquette.»

Après l'ablation de l'excroissance, le patient s'est montré soulagé: «C'est génial de pouvoir à nouveau sortir en public sans casquette ou chapeau. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne remarquent plus la bosse et que ma tête a l'air tout à fait normale.»

Bien que le headspin hole soit connu dans la communauté du breaking, il existe jusqu'à présent peu de littérature médicale à ce sujet. Comme l'écrit CNN, les breakdancers discutent déjà de mesures de prévention telles que des casquettes rembourrées ou des tampons de gel.