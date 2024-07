Voici les cinq meilleures fonctions de la version IOS 18 sur iPhone

Avec la version iOS 18, Apple apporte de nombreuses nouvelles fonctions à l'iPhone. Parmi les nouveautés, une application de sauvegarde de mot de passe, un réglage qui aide à lutter contre les nausées en voiture et plus de libertés dans le design de l'écran d'accueil.

1/6 Apple a publié la version d'essai de l'iOS 18 dans la nuit de lundi à mardi. Si vous n'avez pas absolument besoin du logiciel, attendez l'automne.

Tobias Bolzern

1 Plus de possibilités

Tu as toujours trouvé l'écran d'accueil de ton iPhone un peu ennuyeux? Alors tu peux te réjouir de l'iOS 18. Le système d'exploitation mobile apporte ce que de nombreux fans d'Apple souhaitaient depuis longtemps: du choix! Jusqu'à présent, les icônes des applications étaient alignées et les couleurs prédéfinies. C'est désormais fini! L'utilisateur peut maintenant disposer librement les icônes et les widgets sur l'écran d'accueil, en laissant même des espaces vides. De plus, toutes les icônes peuvent être colorées différemment. Pour que la couleur des icônes corresponde à celle de l'image d'arrière-plan, il existe un sélecteur de couleur. Les icônes sont également disponibles dans un mode sombre.

2 Un nouveau centre de commande

Sur l'iPhone, un glissement du coin supérieur droit vers le bas permet d'accéder au centre de contrôle. Le tableau de bord a été nettement amélioré et est désormais beaucoup plus clair. En effet, la disposition des différents éléments de commande peut être répartie sur plusieurs pages. On peut ainsi dispatcher les commandes d'accueil et les fonctions générales de l'iPhone. Lors de notre test, le nombre de pages était limité à onze. Si l'on considère qu'il est possible d'en disposer 32 sur une page à l'aide de petites icônes, cela représente plus de 350 éléments de commande. La Controls Gallery est toute nouvelle. Les développeurs d'applications pourront à l'avenir y proposer leurs propres éléments de commande. Cela ouvre de nombreuses possibilités. Il sera ainsi possible d'accéder directement aux fonctions de l'application via le nouveau centre de contrôle, par exemple pour démarrer sa voiture ou régler le thermostat.

3 Nausées en voiture

Tu as des nausées en voiture lorsque tu fixes ton écran? Alors tu devrais essayer la fonction Vehicle Motion Cues. Lorsqu'elle est activée, tu vois des petits points sur l'écran qui se déplacent dans le sens inverse de la marche. Cela permettrait d'atténuer la nausée lorsque l'on fixe l'écran. La fonction est à activer sous Paramètres > Aide à l'utilisation > Mouvement > Vehicle Motion Cues. Pour aller plus vite, il suffit de chercher Vehicle Motion Cues dans le centre de contrôle et de fixer le widget. Pour ce faire, clique sur le signe plus en haut du Centre de contrôle et sur «Ajouter des éléments de commande».

4 Plus de sécurité

Désormais, tu n'as plus d'excuses: si tu utilises le même mot de passe pour différents services en ligne, tu cours le risque de te faire pirater. Ce n'est que récemment qu'est apparue une liste de dix milliards de mots de passe uniques d'utilisateurs du monde entier. La solution s'appelle «gestionnaire de mots de passe». Apple propose une nouvelle application de mots de passe avec la mise à jour iOS 18. Elle avertit lorsque les mots de passe sont utilisés plusieurs fois ou sont trop faibles. Si l'on souhaite s'inscrire à un nouveau service, l'application propose automatiquement un mot de passe sûr et l'enregistre. Les clés de mot de passe peuvent également être gérées. Lorsque l'on se connecte, l'appli remplit automatiquement le nom d'utilisateur et le mot de passe qui conviennent.

5 Une lampe de poche ultra-performante

Peu importe la prudence dont on fait preuve, de temps en temps, notre lampe de poche s'allume par inadvertance. Sans le vouloir, on éclaire les alentours. Le problème: le bouton d'allumage se trouve bien en vue en bas à gauche de l'écran de verrouillage. L'iOS 18 y remédie. Si l'on appuie plus longtemps sur l'écran de verrouillage, puis sur Personnaliser > Écran de verrouillage, on peut intervertir ou désactiver à volonté les symboles en bas, à gauche et à droite. On peut ainsi, par exemple, mettre son application préférée à la place de l'appareil photo ou de la lampe de poche. D'ailleurs, on peut désormais contrôler le faisceau et l'intensité de la lampe LED.

Et l' Apple Intelligence?

Une version préliminaire d'iOS 18, qui sera disponible en septembre en même temps que les nouveaux iPhones, est destinée à être testée et permettra de produire un feedback à Apple. A noter que comme il s'agit d'essai, il se peut que tout ne fonctionne pas parfaitement ou que l'installation ait d'autres conséquences sur l'appareil, par exemple sur l'autonomie de la batterie – selon le fabricant, la garantie matérielle de l'iPhone reste valable même avec la version bêta.

De ce fait, les fonctions liées à l'Apple Intelligence ne sont pas encore disponibles. Ceux qui voulaient installer le système pour cette raison pourront donc attendre. Dans un premier temps, Apple Intelligence ne sera disponible qu'en anglais et certaines des fonctions annoncées ne devraient pas apparaître avant 2025. Plus tard pendant l'été, certaines des fonctions de l'intelligence artificielle devraient être intégrées dans les bêtas pour iPhone, iPad et Mac. Il n'y a par contre pas de calendrier précis. Toutefois, la fonction de calcul du système fonctionne déjà. Si l'on tape par exemple «20 + 30 =» dans un message, le résultat s'affiche automatiquement. Cela fonctionne dans toutes les applications Apple comme Mail, Messages ou Notes.

Mais attention!

En cas de problèmes avec le logiciel bêta, il n'y a pas d'assistance de la part d'Apple. Pour contacter par exemple AppleCare, l'appareil doit être remis dans l'état où il se trouvait avant la bêta. La version bêta ne peut toutefois pas être désinstallée de cette façon. Il faut d'abord effectuer une sauvegarde avec l'état d'avant le test bêta et il est possible de perdre des données qui se sont accumulées pendant la phase de test.

Comment obtenir la version bêta?

L'installation est simple, mais demande généralement un peu de patience. La version test peut être installée directement sur l'iPhone. Pour cela, il faut se rendre dans les Réglages > Général > Mise à jour du logiciel. Il faut ensuite sélectionner la version bêta publique sous Beta Updates. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un Apple ID. Avant d'installer la version bêta, il est nécessaire de sauvegarder toutes ses données. Le mieux est de le faire deux fois: localement et dans le Cloud. Parallèlement, Apple a également publié des versions test d'iPadOS, de macOS et de watchOS.