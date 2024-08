Marcel P.* a entre-temps pu quitter les soins intensifs et est en convalescence.

Georg Nopper

Jeudi dernier, un Suisse a été visé d'une balle dans la tête par un voleur lors d'une agression dans la ville brésilienne de Salvador. Le touriste, grièvement blessé, a été transporté aux soins intensifs d'un hôpital privé, comme le rapporte le portail brésilien G1.

Selon les informations, la victime est Marcel P.*, un professeur de Lausanne âgé de 55 ans. Il est marié à une Brésilienne et était en vacances dans le pays d'Amérique latine.

L'auteur a été tué par la police

Le crime a eu lieu le dernier jour de ses vacances. Le braqueur a attaqué le Suisse alors qu'il se trouvait en voiture avec sa femme à proximité de la plage. Un acte de violence similaire s'y était déjà produit au début du mois. La femme du Lausannois n'a pas été blessée. L'auteur a pris la fuite, mais a pu être localisé plus tard par la police. Lors de l'arrestation, un échange de coups de feu a eu lieu et le braqueur a été grièvement blessé. Il est décédé peu après à l'hôpital.

Selon les informations de la police, l'agresseur avait déjà attaqué une pharmacie avant de s'en prendre au couple. Il a ensuite pris la fuite en voiture.

Arme à feu et deux couteaux saisis

La police a retrouvé sa trace grâce à un enregistrement d'une caméra surveillance. Deux témoins qui se trouvaient dans la pharmacie lors du premier braquage ont pu l'identifier.

L'auteur était âgé de 27 ans et portait un bracelet électronique. La peine qu'il purgeait n'est pas connue. Une arme à feu et deux couteaux ont été trouvés et saisis sur lui.

*Le nom a été modifié