Depuis que Biden a abandonné la course, Kamala Harris n'a pas donné une seule interview. Ce jeudi, la candidate répondra enfin aux questions! Et ce, alors que son adversaire Trump est menacé d'une inculpation pour l'assaut du Capitole de 2021.

1/6 Depuis qu'elle a remplacé le président américain Joe Biden pendant la campagne électorale, la vice-présidente américaine Kamala Harris n'a pas encore donné d'interview.

Daniel Kestenholz

L'homme qui vise son poste actuel se moquait encore d'elle la veille. «Kamala Harris veut être promue, mais refuse de passer une entrevue pour le poste», s'est moqué lundi sur X le candidat républicain à la vice-présidence J. D. Vance.

La vice-présidente américaine n'a pas encore donné une seule interview depuis son élection comme candidate démocrate à la présidence, et ce, en plus d'un mois. Mais elle a pris la poudre d'escampette: dans la nuit de jeudi à vendredi, Kamala Harris et son colistier Tim Walz donneront leur première interview depuis le début de leur campagne électorale pour la Maison-Blanche.

Pas en direct

Kamala Harris accordera l'interview à CNN. L'intervieweuse sera Dana Bash, la correspondante politique en chef de la chaîne d'information, réputée pour son équilibre. L'entretien ne sera pas mené en direct, mais diffusé en différé.

Le 5 novembre, quelques semaines avant les élections, Kamala Harris doit prouver qu'elle n'est pas complètement sous le contrôle de son équipe de campagne. Cela comprend l'interview, mais aussi un duel télévisé prévu contre son challenger Donald Trump dans la nuit du 11 septembre. Selon ses propres déclarations, Donald Trump s'est mis d'accord avec l'équipe de Kamala Harris sur les règles du débat. Entre autres, aucun des deux ne pourra utiliser de notes ou d'antisèches.

CNN interviewera Harris en compagnie de son colistier Tim Walz.

La question de la frontière

L'interview qui aura lieu dans deux jours sera la première occasion pour la démocrate d'exposer sa position sur différents thèmes de politique intérieure et extérieure, précise CNN. «Les grandes interviews précédentes ont été un défi pour Harris, ajoute CNN. Lors d'un entretien avec Lester Holt de NBC en 2021, Kamala Harris a réagi avec colère à la question de savoir pourquoi elle ne s'était pas rendue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique dans le cadre de sa mission d'enquête sur les causes de la migration en provenance d'Amérique centrale et du Sud.»

«Un jour, nous irons à la frontière, avait déclaré Kamala Harris lors de l'interview. Nous sommes déjà allés à la frontière. Donc, dans toute cette histoire de frontière, nous y avons déjà été.»

Harris responsable de la crise migratoire?

Selon les données du ministère américain de la Sécurité intérieure et du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, les franchissements de la frontière ont bondi depuis l'arrivée de Joe Biden et Kamala Harris au pouvoir en janvier 2021.

L'afflux d'immigrants illégaux à la frontière sud des États-Unis est un pilier de la campagne électorale des républicains. Donald Trump tient Kamala Harris personnellement responsable de «la crise migratoire». S'il revient à la Maison Blanche, Donald Trump souhaite immédiatement lancer une déportation massive d'immigrés illégaux.

Pourtant, Kamala Harris n'avait pas été chargé par Joe Biden de sécuriser la frontière sud des Etats-Unis. Par le biais d'efforts diplomatiques, la vice-présidente devait contribuer à réduire la pauvreté, la violence et la corruption en Amérique centrale. Elle a été chargée de s'attaquer aux causes de la migration.

Trump doit-il encore être jugé avant les élections?

L'acte d'accusation révisé dans la procédure fédérale contre l'ex-président pour tentative de fraude électorale a été rendu disponible. Le procureur spécial Jack Smith a adapté le document après que la Cour suprême a décidé que Donald Trump bénéficiait de l'immunité pour certains actes officiels.

La nouvelle version est un peu plus courte, mais les quatre chefs d'accusation restent inchangés. Le républicain est accusé de conspiration pour fraude envers les États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle. Ses partisans avaient pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021 après une tentative de renverser le gouvernement à la suite de sa défaite électorale face à Biden. Des accusations similaires ont également été portées en Géorgie.

En attendant, l'ex-président Donald Trump doit finalement être jugé pour la prise d'assaut du Capitole en janvier 2021.

Le temps est trop court

L'équipe de Donald Trump tente depuis des mois de retarder les procédures. Les experts estiment qu'un procès avant les élections présidentielles de novembre est impossible. A New York, Donald Trump a déjà été condamné pour avoir payé le silence à une actrice porno, la peine n'a pas encore été prononcée.

Donald Trump clame son innocence dans toutes les procédures et considère l'enquête comme une tentative de ses adversaires de le mettre à l'écart. L'adaptation de l'accusation permet à l'enquêteur spécial Jack Smith de faire avancer l'affaire malgré la décision de la Cour suprême.

Trump a réagi sur X en condamnant fermement la nouvelle démarche de Jack Smith. Selon lui, «le ministère de la Justice a pour principe qu'aucune mesure susceptible d'influencer une élection ne doit être prise dans les 60 jours précédant l'élection». Or, ses adversaires «viennent de prendre une telle mesure». «Les élections commencent le 6 septembre, le ministère de la Justice a donc enfreint sa propre politique.» Donald Trump dénonce une «influence électorale» déloyale.

