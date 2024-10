La construction de telles piscines est interdite à Majorque. Photo: Hotelplan 1/5

Robin Wegmüller

Nous sommes en octobre. Et Majorque lutte toujours contre le manque d'eau. Après un été caniculaire – avec des températures ininterrompues de 40 degrés – il ne pleut toujours pas beaucoup sur l'île touristique espagnole. L'alerte à la sécheresse est donc maintenue, car l'eau reste une denrée rare.

L'appel habituel à ne plus arroser le jardin ou à renoncer à laver la voiture ou à remplir la piscine ne suffit pas cette année et les communes ont recours à des mesures plus radicales. Ainsi, les autorités autour de la petite ville d'Artà, à l'est de l'île, ont décrété un moratoire sur la construction de piscines, comme le rapporte le «Mallorca Zeitung».

Le manque d'eau est connu

Les autorisations pour la construction ou la rénovation de piscine sont suspendues - probablement pour une année entière. En outre, «toute autre installation utilisant l'eau à des fins récréatives ou décoratives» est également concernée. Et d'autres interdictions menacent: le conseil municipal fait savoir que des «mesures encore plus drastiques» seront peut-être prises dans les semaines à venir.

Les communes de l'est de Majorque sont régulièrement confrontées à des pénuries d'eau... mais le climat n'est pas le seul responsable: les canalisations de la région sont dans un état précaire depuis des années. Les fuites dans les anciennes canalisations entraînent des pertes d'eau importantes, c'est pourquoi Artà a été, cet été encore, la première commune majorquine à devoir prendre des mesures d'économie d'eau.

En été, l'eau n'était plus disponible que toutes les heures

Mais cet été, le nord-ouest a également connu de curieuses dispositions. La commune de Banyalbufar a coupé l'eau rafraîchissante aux habitants et aux touristes pendant plusieurs heures. Afin d'économiser l'eau, celle-ci ne coulait plus qu'entre 11 heures et 23 heures. La commune d'Estellencs a essayé de réduire la consommation d'eau par personne. On ne pouvait pas consommer plus de 75 litres par personne et par jour. Mais cette restriction n'a pas suffi. Là aussi, les robinets ont été coupés temporairement entre 23 heures et 7 heures du matin.

D'autres communes encore limitaient l'accès à l'eau par des plages horaires spéciales. Ainsi, dans certains quartiers, les propriétaires d'immeubles aux numéros pairs n'avaient de l'eau que de 8 heures à 14 heures. Dans les maisons aux numéros impairs, le créneau horaire était de 14 heures à 8 heures. Il n'était alors possible de se brosser les dents avec de l'eau fraîche que chez le voisin situé de l'autre côté de la rue.