Comment les bipeurs du Hezbollah ont-ils tous explosé en même temps?

Des experts sur les causes possibles

Angela Rosser

Après les déflagrations meurtrières de centaines de bipeurs au Liban, les experts de «Bild» se demandent comment les récepteurs radio ont pu exploser. Pour le Hezbollah, il s'agit d'une attaque d'Israël.

Voici leur hypothèse: un logiciel malveillant a fait surchauffer les appareils, avant de les faire exploser. Certains membres de la milice terroriste auraient remarqué cette surchauffe, et se seraient débarrassés de leur appareil avant même la détonation, précise le «Wall Street Journal».

Le fabricant utilise une batterie remplaçable

Selon nos recherches, le Hezbollah n'avait reçu les appareils que récemment. La milice n'utilise pas de téléphones portables parce qu'ils sont faciles à géolocaliser. Les photos des appareils explosés ont permis d'identifier le modèle. Le fabricant en question précise que ce prototype dispose d'une batterie au lithium remplaçable, indique «Bild».

Des centaines d'explosions de pagers ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés mardi au Liban. Photo: Anadolu via Getty Images 1/4

Si celles-ci venaient à surchauffer, les appareils prendraient probablement feu. Une explosion est certes possible, mais pas garantie. Par contre, il serait tout à fait possible que les bipeurs aient été manipulés avant que le Hezbollah ne les reçoive, précise le journal.

Batterie remplacée par des explosifs?

Selon «Welt», les appareils sont équipés de batteries AA traditionnelles et d'une batterie supplémentaire au lithium, selon des recherches menées sur la base des photos disponibles. Comme l'écrit encore «Bild», il est possible que la moitié de l'espace pour la batterie AA ait été remplacé par des explosifs. L'utilisateur ne s'en apercevrait que si l'appareil devait être rechargé plus tôt que d'habitude. Aucune information officielle n'a été pu confirmer ces différentes hypothèses.

Selon un rapport du «Washington Post», le Hezbollah a d'ores et déjà mis en garde ses troupes. «Tous ceux qui reçoivent un nouveau bipeur le jettent», aurait dit un message vocal distribué aux membres de la milice.