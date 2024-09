Alerte à la roquette près de Tel Aviv

L'armée israélienne déclare que dimanche matin, une alerte à la roquette a été déclenchée dans plusieurs zones autour de Tel Aviv.

Un missile sol-sol (un missile tiré à partir d'un dispositif terrestre, afin d'attaquer et détruire un objectif également terrestre) serait entré dans le pays par l'est et se serait abattu sur une zone ouverte près de la ville.

Aucune victime n'a été signalée. L'armée enquête actuellement sur l'incident.