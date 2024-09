L'ensemble de la direction des Vert-e-s en Allemagne démissionne

Liza Mia Stoll

Ricarda Lang et Omid Nouripour ont remis leur démission. Photo: Getty Images

Lors des élections régionales en Allemagne de l'Est, les Vert-e-s ont subi de lourdes défaites. La direction du parti, Ricarda Lang et Omid Nouripour, ont décidé en conséquence de démissionner. En Thuringe et dans le Brandebourg, le parti n'a plus réussi à entrer au parlement régional. En Saxe, ils ont franchi de justesse la barre des cinq pour cent des voix.

Dans ces trois Länder, ils avaient auparavant participé au gouvernement. Dans les sondages nationaux, les Vert-e-s étaient récemment repassés sous la barre des 10 % pour la première fois depuis des années. Lors des élections européennes de juin, ils avaient obtenu un décevant 11,9% dans toute l'Allemagne - après avoir dépassé les 20 pour cent lors des mêmes élections de 2019.

«Il faut de nouveaux visages»

Mercredi, à 10h30, les deux co-chefs se sont présentés devant les médias. Omid Nouripour qualifie le résultat des élections dans le Brandebourg de «plus grande crise» du parti. «Il est temps de remettre l'histoire de ce grand parti entre de nouvelles mains», poursuit-il.

«Il faut de nouveaux visages pour sortir le parti de cette crise», ajoute Ricarda Lang. «Nous voulons que notre parti se lance dans la compétition pour l'avenir du pays et de l'Europe avec la plus grande force possible». Selon elle, la direction du parti continuera à gérer les affaires jusqu'au prochain congrès de Wiesbaden.

Outre Lang et Nouripour, le bureau fédéral des Vert-e-s se compose de la directrice politique Emily Büning, du trésorier fédéral Frederic Carpenter, de la vice-présidente fédérale Pegah Edalatian et du vice-président fédéral Heiko Knopf.