Voici le tournant politique d'Elon Musk en cinq moments

1/10 Le CEO de Tesla, Elon Musk, se décrit lui-même comme «politiquement modéré».

Michael Hotz

Elon Musk est difficile à cerner. Cela vaut pour ses décisions commerciales, mais aussi pour ses opinions politiques. On décrit souvent ce touche-à-tout à la fortune de 245 milliards de dollars comme un libertarien. Mais cette étiquette est trop schématique, car elle ne reflète pas les déclarations souvent paradoxales et aléatoires du chef de SpaceX, Tesla et X.

On constate également une évolution constante de la pensée politique du multimilliardaire au fil des années – de l'électeur d'Obama au grand partisan de Trump, dont il cofinance la campagne électorale à hauteur de 45 millions de dollars par mois jusqu'au jour des élections le 5 novembre. Blick revient sur les différentes étapes de son abandon du parti démocrate au profit de l'adversaire politique:

1) Réprobation précoce du système d'apartheid

Elon Musk a grandi dans un foyer libéral de Pretoria, la capitale sud-africaine. Son père Errol Musk travaillait comme ingénieur en électromécanique, sa mère Maye Musk était mannequin et nutritionniste. L'engagement politique de son père a influencé le petit Elon. Errol Musk a siégé au parlement de la ville de Pretoria pour le Parti progressiste – l'opposition de gauche au régime blanc de l'apartheid en Afrique du Sud. Dans une interview accordée au «New York Times», il a un jour déclaré qu'Elon et ses deux frères et sœurs avaient su dès leur plus jeune âge que quelque chose n'allait pas dans le système de l'apartheid: «Ils n'ont immédiatement pas soutenu ce système»

2) Pragmatique plutôt qu'idéologique

À l'âge de 18 ans, Elon Musk est parti vivre chez un cousin au Canada. Là-bas, il a aidé à la ferme de ce dernier et a travaillé comme agent de nettoyage dans une scierie. Deux emplois plutôt inhabituels pour ce fils de famille riche, mais qui montrent le côté pragmatique de l'homme, qui a également toujours marqué sa pensée politique. L'idéologie n'a jamais été son truc. Plus tard, lorsqu'il s'est installé en Californie, où il a obtenu la citoyenneté américaine en 2002, il s'est inscrit comme électeur indépendant. Elon Musk se décrit lui-même comme «politiquement modéré».

Le multimilliardaire ne se laisse pas enfermer dans le schéma classique gauche-droite de la politique américaine. Sur le plan fiscal, Elon Musk a toujours été considéré comme conservateur. Mais il a longtemps défendu des valeurs sociales libérales et progressistes, comme le montre sa relation ouverte avec les drogues. En 2018, Elon Musk avait ainsi fumé publiquement de la marijuana dans le podcast de l'humoriste Joe Rogan. Le tollé a été grand: le patron du plus grand constructeur de voitures électriques du monde s'embrume-t-il vraiment le cerveau avec un joint? Les investisseurs conservateurs se sont détournés de lui, ce qui a fait chuter l'action de Tesla en bourse.

3) Ses voix sont allées à Obama, Clinton et Biden

Pendant longtemps, l'homme nommé le plus riche du monde en 2023 n'a pas été un donateur généreux pour les partis. Elon Musk avait plutôt tendance à donner quelques milliers de dollars pour des causes spécifiques – en ayant toujours à l'esprit l'intérêt pour ses propres affaires. Des fonds ont été versés aux deux partis pour s'assurer par exemple des cadeaux fiscaux pour Tesla.

Publicité

Lors des élections présidentielles, Elon Musk a cependant toujours soutenu les démocrates, qu'il a un jour qualifiés de «parti de la courtoisie». Il a voté pour Barack Obama et Hillary Clinton. Dans une interview accordée à CNBC, il avait déclaré qu'il avait le sentiment que Donald Trump n'était «pas le bon type». En 2020, son vote s'est également porté sur Joe Biden.

4) Des opinions de plus en plus à droite

Pendant la pandémie de Covid-19, Elon Musk a commencé à exprimer des opinions de plus en plus à droite. Sur la plateforme d'information X, qu'il achètera environ deux ans plus tard pour 44 milliards de dollars, il se battra à partir de 2020 contre «les excès du politiquement correct et la culture woke des activistes pour la justice sociale», comme le décrit l'auteur Walter Isaacson dans sa biographie du multimilliardaire.

Le changement politique d'Elon Musk, que le «New York Times» a classé comme «plus anti-gauche qu'idéologiquement pro-droite», peut être attribué à des événements personnels. La fermeture temporaire de ses usines Tesla en Californie – ordonnée par le gouvernement démocrate local – ne l'a pas seulement touché financièrement, mais a également fait ressortir sa veine antiautoritaire. Il a également été blessé par le fait que sa fille transgenre, Vivian Jenna Wilson, ait coupé les ponts avec lui. Selon Walter Isaacson, le père n'a appris la transition de son enfant que tardivement. Il a alors reproché à l'école de sa fille de l'avoir infectée avec le «virus woke«.

5) Soudain grand fan de Trump

Elon Musk a conservé certaines opinions progressistes, comme celles sur le changement climatique et les énergies renouvelables – après tout, il est à la tête d'un constructeur de voitures électriques. Mais dès 2022, il a appelé sur X à voter pour les républicains lors des élections au Congrès. A l'époque, il argumentait en disant qu'un équilibre entre le gouvernement démocrate et le parlement dominé par les républicains était bon pour le pays.

Publicité

En mars dernier, Elon Musk affirmait encore ne pas vouloir faire de dons à un candidat à la présidence. Mais après l'attentat contre Trump, il a complètement fait volte-face. Trente minutes seulement après l'attaque, l'homme s'est déclaré sur sa plateforme X comme électeur de Trump: «Je soutiens totalement Trump et j'espère qu'il se rétablira rapidement.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il étaye son soutien non seulement en versant plus de 135 millions de dollars jusqu'aux élections présidentielles du 5 novembre, mais aussi en téléphonant régulièrement à Trump. Il est apparemment question pour Elon Musk d'un rôle de conseiller dans une éventuelle administration du candidat républicain – un coup sans doute inestimable au regard de ses entreprises.