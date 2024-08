Un accident d'autocar samedi sur une autoroute du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, a fait huit morts, a rapporté le Vicksburg Daily News.

ATS Agence télégraphique suisse

Le véhicule, avec 47 personnes à son bord, s'est renversé à Warren County et des images le montraient couché dans un fossé avec apparemment un pneu crevé.

Un responsable local a précisé à la chaîne de télévision CBS qu'un garçon de six ans et une adolescente de 16 ans, un frère et une soeur originaires du Guatemala, figuraient parmi les personnes tuées.