Ils récupèrent le sperme de leur fils décédé pour concevoir un petit-fils

Curieux procès en Inde: après la mort de leur fils, des parents voulaient obtenir son sperme congelé. Mais l'hôpital a refusé. Ils sont donc allés au tribunal et ont obtenu gain de cause. Ils veulent désormais concevoir un petit-fils.

Un Indien a fait congeler son sperme avant de mourir. (Image symbolique) Photo: AFP 1/4

Johannes Hillig

«Nous avons perdu notre fils. Mais le tribunal nous a fait un cadeau très précieux. Nous pouvons désormais le récupérer.» Tels sont les propos de Harbir Kaur, habitant de Delhi, à la BBC. Elle et son mari, Gurvinder Singh, ont gagné leur procès contre un hôpital qui avait conservé le sperme de leur fils décédé.

Preet Singh, le fils du couple, a été diagnostiqué d'un cancer à l'âge de 30 ans. «Avant de commencer la chimiothérapie, l'hôpital lui a conseillé de conserver son sperme, car le traitement aurait pu affecter la qualité de ses spermatozoïdes», explique son père. Un échantillon a ainsi été congelé le 27 juin 2020. Trois mois plus tard, Singh a été emporté par la maladie.

Le sperme doit rester dans la famille

Quelques mois plus tard, lorsque les parents endeuillés ont demandé à avoir accès au sperme congelé de leur fils, l'hôpital a rejeté leur demande. Le couple s'est alors tourné vers la Cour suprême de Delhi. Ils ont expliqué qu'ils souhaitaient utiliser le sperme de leur fils pour concevoir un enfant et élever leur petit-fils. Et qu'en cas de décès, il était convenu que leurs filles s'occupent du futur nouveau-né.

Le procès a duré quatre ans. Le couple a finalement obtenu gain de cause, car il n'y aurait «pas d'interdiction de la reproduction posthume», indique le jugement. Les parents peuvent donc concevoir un petit-fils avec le sperme de leur fils. Ils souhaitent pour cela faire appel à une mère porteuse. Selon les parents, il est même possible qu'une de leurs filles se mette à disposition pour cela. «Dans ce cas, nous garderons le sperme dans la famille», a déclaré la mère Harbir Kaur à la BBC.

Elle se dit ravie de ce verdict. «J'ai prié chaque jour pour que tous les souhaits non réalisés de mon enfant soient exaucés. Cela a pris quatre ans, mais mes prières ont été entendues.»

Des dispositions différentes dans le monde

L'histoire peut sembler curieuse, mais elle n'est pas un cas isolé. En 2018, une femme a eu deux petits-enfants avec l'aide d'une mère porteuse, en utilisant le sperme congelé de son fils. De son vivant, ce dernier, atteint d'un cancer, avait donné à sa mère et à sa sœur l'autorisation d'utiliser son sperme après sa mort, à la suite de quoi l'hôpital leur avait remis son échantillon.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la République tchèque et quelques autres pays autorisent la reproduction posthume avec un consentement écrit.

Dans de nombreux pays comme l'Italie, la Suède, la Suisse, la France, la Malaisie, le Pakistan, la Hongrie et la Slovénie, cette pratique est interdite, tandis que dans la plupart des pays d'Asie du Sud voisins de l'Inde – Sri Lanka, Népal, Bhoutan et Bangladesh – il n'existe aucune directive.