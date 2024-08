1/2 Robert F. Kennedy Jr, candidat à la présidentielle américaine du 5 novembre, devrait renoncer à sa candidature.

Robert F. Kennedy Jr, héritier de la célébrissime dynastie politique américaine, devrait renoncer à sa candidature à la présidentielle américaine. Une annonce en ce sens est attendue en fin de semaine. Candidat indépendant, il bénéficiait cette semaine de 8,7% des intentions de vote, selon un sondage du journal The Hill, et devrait apporter son soutien à l'ancien président américain Donald Trump, ont rapporté le New York Times et CNN.

Dans une élection qui s'annonce très serrée entre la vice-présidente Kamala Harris, candidate du parti démocrate, et Donald Trump, le vote des partisans de Robert F. Kennedy Jr pourrait s'avérer crucial dans les quelques Etats qui décideront du sort du scrutin, estiment les analystes.

Rejeté par tout le clan Kennedy

RFK Jr, 70 ans, un avocat en droit de l'environnement, vaccino-sceptique et connu pour propager des théories du complot, est rejeté par une grande partie du clan Kennedy.

Le fils de l'ancien procureur Bobby Kennedy, assassiné en 1968, et neveu de l'ancien président John F. Kennedy tué en 1963, concourt dans 19 des 50 Etats. Il se présentait comme un candidat alternatif au duel entre Donald Trump et Joe Biden.

Mais les intentions de vote en sa faveur sont tombées sous les 10% dans les sondages depuis le retrait du président Biden au profit de Kamala Harris.

Mercredi, son équipe de campagne a indiqué qu'il prononcerait un discours vendredi dans l'Etat de l'Arizona, où Donald Trump doit tenir une réunion électorale le même jour. L'ancien président a laissé entendre mardi sur CNN qu'il serait prêt à laisser l'héritier Kennedy tenir un rôle dans son administration s'il était élu.

«C'est un mec brillant. C'est un mec très intelligent», a déclaré Donald Trump. «Je ne savais pas qu'il pensait à se retirer, mais s'il y pense, je serais certainement ouvert à [cette] idée».

Après avoir renoncé à concourir aux primaires démocrates, Robert F. Kennedy Jr avait envisagé un temps de rejoindre le parti libertarien avant de se présenter sous l'étiquette d'indépendant.