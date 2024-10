L'ouragan Hélène a provoqué des dégâts parfois catastrophiques aux Etats-Unis. La photo montre du bois flottant dans la ville de Lake Lure en Caroline du Nord. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Jung

Helene, ouragan de deuxième catégorie, a touché terre à la fin de la semaine dernière dans le nord-ouest de la Floride, avant de s'affaiblir quelque peu et de poursuivre sa route vers le nord. La tempête a laissé derrière elle d'immenses dégâts dans six États. Pour l'un des pays les plus riches du monde, la gestion des conséquences constitue un défi de taille. La catastrophe naturelle a également provoqué des remous dans le monde politique.

Parmi les États touchés, la Caroline du Nord et la Géorgie sont deux des Swing States les plus disputés de la campagne présidentielle. Donald Trump est allé dès lundi dans la zone sinistrée. Plus tard, le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont également rendus sur place pour se faire une idée. Trump a profité des dégâts causés par l'ouragan pour s'en prendre à sa concurrente. Blick explique pourquoi l'ouragan pourrait impacter l'issue des élections américaines.

Quel est le bilan de l'ouragan jusqu'à présent?

Au moins 215 personnes ont été tuées dans les inondations. Au plus fort de l'ouragan, jusqu'à 4,6 millions de foyers américains étaient privés d'électricité selon les autorités.

Selon les estimations de Moody's Analytics, Hélène pourrait avoir causé des dommages d'un montant de 34 milliards de dollars. C'est donc une énorme facture qui attend l'Etat et les assureurs privés.

La Federal Emergency Management Agency (Fema), l'agence américaine de coordination des secours en cas de catastrophe, fournit entre autres de la nourriture, de l'eau, des générateurs et de l'argent. Jusqu'à présent, l'organisation a déclaré avoir fourni plus de 20 millions de dollars d'aide individuelle.

L'argent de l'aide en cas de catastrophe a-t-il été volé par Harris?

Une amère dispute a désormais éclaté au sujet de l'aide en cas de catastrophe. Lors d'un rassemblement jeudi à Saginaw, dans le Michigan, Donald Trump a affirmé que l'administration démocrate de Biden et Harris avait volé des fonds de la Fema pour les donner à «ses immigrants illégaux» afin qu'ils votent pour elle. «C'est la pire réaction dans l'histoire des ouragans», a déclaré Trump.

Dans les faits, il y a effectivement un problème financier dans la gestion des ouragans. Alejandro Mayorkas, ministre américain de la Sécurité intérieure, a déclaré que la Fema disposait de suffisamment d'argent pour faire face à Hélène, mais que d'autres tempêtes pourraient mettre l'institution en difficulté. Il faudrait donc des moyens supplémentaires pour surmonter la saison des ouragans, mais c'est le Parlement qui devrait les débloquer, pas le gouvernement Biden.

L'argent du fonds de catastrophe est en fait utilisé pour répondre aux besoins des migrants – par exemple pour la nourriture, le logement, les vêtements ou les soins médicaux. Cette pratique n'a toutefois pas commencé sous Biden, mais dès le premier mandat de Trump: en 2019, son administration a détourné 271 millions de dollars de fonds d'aide aux catastrophes pour financer la création de centres de détention supplémentaires pour les migrants et de centres temporaires de traitement de l'asile. Ces «non-citoyens» ne pourront en plus pas voter le 5 novembre.

Les républicains ne reçoivent-ils vraiment pas d'aide?

Trump a également affirmé lundi que l'administration Biden avait «tout fait pour ne pas aider les personnes vivant dans des zones républicaines».

Cette affirmation semble peu crédible. Lors d'une conférence de presse avec le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, le vice-candidat de Trump, JD Vance, s'est montré reconnaissant envers les autorités nationales: «La Fema a mis beaucoup de ressources à disposition et nous en sommes bien sûr très reconnaissants.»

Glenn Youngkin lui-même a remercié Biden et a ajouté qu'il était «incroyablement reconnaissant de la rapidité de réaction et de la coopération avec l'équipe fédérale de la Fema».

L'ouragan est-il déterminant pour l'élection?

«Si Biden et Harris sont capables de réagir rapidement et de montrer que le gouvernement peut aider, cela pourrait les avancer», estime Jonathan Slapin, professeur de sciences politiques à l'université de Zurich. Si les électeurs perçoivent Trump comme insensible et qu'il instrumentalise politiquement une catastrophe, cela pourrait alors lui nuire.

«Je ne pense pas que les déclarations erronées de Trump auront de grandes répercussions», explique toutefois Jonathan Slapin. Les électeurs qui aiment Trump le croient. Ceux qui ne l'aiment pas voient ses déclarations d'un œil critique. «Mais si le gouvernement est trop lent à apporter son aide, les gens pourraient être plus enclins à croire les déclarations de Trump», explique le professeur.

Dans ce cas, une revendication comme «de l'argent pour les Américains plutôt que pour les immigrés» pourrait tout à fait trouver une oreille attentive parmi les électeurs – même si elle ne correspond pas exactement à la vérité.