Après Navalny, Vladimir Kara-Mourza est le nouvel ennemi numéro 1 de Poutine

25 ans de prison: Vladimir Kara-Mourza est derrière les barreaux en Sibérie.

Officiellement, c'est un «syndrome de mort subite» qui a provoqué l'arrêt cardiaque d'Alexeï Navalny le 16 février. Mais en fait, il n'est pas mort de manière soudaine: il s'est éteint à petit feu. Le critique russe ne s'est jamais vraiment remis de l'empoisonnement présumé qui l'avait plongé dans le coma en 2020, suivi de mois de mauvais traitement dans le camp pénitentiaire sibérien.

Il y a à peine quatre mois, le plus célèbre dissident du régime russe des temps modernes mourrait à Moscou. Mais le Kremlin semble déjà avoir choisi sa prochaine victime: Vladimir Kara-Mourza. Les proches de l'homme politique et journaliste russo-britannique craignent pour sa vie.

La raison de leurs inquiétudes? Une nouvelle peine très sévère à l'encontre de Vladimir Kara-Mourza, qui a été placé à l'isolement pour six mois dans le camp de travail IK-6 en Sibérie. L'établissement, situé non loin de la mégapole Omsk, est connu pour être la prison de l'horreur du président Vladimir Poutine. La raison de cette peine est encore plus étonnante: Vladimir Kara-Mourza n'aurait pas suffisamment gardé les mains dans le dos lorsqu'il s'est approché d'un endroit où il devait ôter sa casquette. C'est ce qu'a annoncé son ancien avocat Vadim Prokhorov sur Facebook.

Aucune sensation dans les pieds et les mains

Lui qui avait survécu à deux attaques toxiques en 2015 et 2017 en étant grièvement blessé purge désormais une peine de 25 ans de prison avec des «conditions de détention strictes» en Sibérie. Il s'agit de la plus longue peine de prison prononcée à ce jour pour un dissident et critique du Kremlin. Il est accusé de haute trahison, de dénigrement de l'armée russe et d'activité illégale pour une organisation nuisible. A l'époque, il avait notamment critiqué avec verve la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Comme pour Alexeï Navalny, son état de santé se dégrade de plus en plus. Il souffre de polyneuropathie, un trouble nerveux touchant principalement les membres du corps humain. «Les attaques toxiques ont laissé des traces. Il a perdu la sensibilité des pieds et de sa main gauche», déclare sa femme Evgenia Kara-Mourza au SonntagsBlick. De plus, le détenu aurait perdu environ 25 kilos. «Mais Vladimir ne se plaint jamais!», dit-elle, pleine d'admiration pour son mari.

Le combat continue derrière les barreaux

Ce dernier était toujours revenu en Russie après ses séjours à l'étranger malgré les attaques toxiques – il ne voulait pas abandonner ses proches. Le 11 avril 2022, il a été arrêté. Depuis 270 jours, il est donc incarcéré – et sa peine de 25 ans va désormais être pire qu'avant. «Il n'a pas vu d'autre prisonnier, n'a parlé à personne et n'a rien vu de l'extérieur du camp pénal.» Il n'a pas non plus accès aux médicaments ni à l'exercice physique, ajoute Evgenia Kara-Mourza: «Son état va nécessairement se dégrader.»

Outre son mari, de nombreux autres critiques du Kremlin seraient détenus et torturés de la même manière. «Je suppose que le régime a décidé de les tuer à petit feu de cette manière. C'est tout simplement incroyable», déclare la femme du détenu avec lequel elle ne peut communiquer que par un système de messagerie censuré.

Elle a beaucoup d'admiration pour son mari et les nombreux autres prisonniers politiques. La femme du prisonnier s'étonne de voir ces personnes rester fidèles à leurs principes, même derrière les barreaux et malgré la pression de l'Etat, et continuer à exprimer leurs opinions. «Le combat n'est jamais terminé tant que l'on est en vie», croit-elle.

La pression augmente depuis l'invasion

Depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes, le gouvernement de Poutine a renforcé la répression contre les critiques comme Vladimir Kara-Mourza. Cette observation est également faite par Dmitri Anisimov, porte-parole d'OVD-Info, un groupe russe indépendant de défense des droits de l'homme et des médias qui documente les persécutions à motivation politique et aide les prisonniers politiques en leur proposant des avocats.

Selon Dmitri Anisimov, plus de 20'000 citoyens ont été arrêtés depuis début 2022 pour avoir critiqué la guerre contre l'Ukraine. OVD-Info connaît 4083 autres personnes qui ont été poursuivies pour des raisons politiques depuis 2012. Actuellement, elles sont 2542– dont la moitié est en prison.

«La liste des actes pour lesquels une amende ou une peine de prison peut être prononcée s'est considérablement rallongée», explique Dmitri Anisimov au SonntagsBlick. Ainsi, il existe des peines pour des baskets aux couleurs du drapeau ukrainien, pour des cheveux teints en bleu et jaune ou simplement pour un paquet de saucisses sur lequel on peut lire le mot «Peace».

En outre, OVD-Info enregistre une augmentation des cas de pressions extrajudiciaires sur des militants politiques. Dmitri Anisimov déclare: «Ils sont licenciés, leurs biens sont endommagés, des voitures sont incendiées, ils sont agressés ou expulsés de l'université.»

La peur d'une mort imminente

Aujourd'hui, plusieurs organisations s'efforcent d'obtenir la libération de celui qui est désormais le plus célèbre des critiques de Vladimir Poutine. Mais la pression vient aussi du ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis, où vivent désormais la femme et les trois enfants de Vladimir Kara-Mourza.

L'espoir est toutefois mince. La Free Russia Foundation, que le prisonnier a rejoint en 2019 en tant que vice-président, écrit sur sa page d'accueil ses plus vives inquiétudes: «Comme les fonctionnaires russes refusent obstinément à M. Kara-Mourza les soins médicaux vitaux, les experts craignent qu'il ne survive pas un an de plus dans ces circonstances.» Si le pire venait à arriver, on peut déjà imaginer la cause du décès qui serait communiquée par les médias d'Etat russes – par exemple, «syndrome de mort subite»?