L'Europe du Sud ne veut plus de touristes

Comportement irrespectueux et explosion des loyers

1/7 Barcelone en a assez des touristes.

Début juillet, des manifestants ont défilé dans des zones touristiques populaires de la ville espagnole de Barcelone, aspergeant des visiteurs avec des pistolets à eau et scandant «Touristes, rentrez chez vous». En avril déjà, des autochtones avaient protesté contre le tourisme excessif aux îles Canaries et appelé à une grève de la faim.

A peu près au même moment, la ville lagunaire italienne de Venise a été la première ville au monde à introduire un système de paiement pour les visiteurs afin de dissuader les excursionnistes de venir en ville aux heures de pointe. Une décision récente du conseil municipal de Venise prévoit de limiter à 25 le nombre de membres des groupes de touristes pouvant être accompagnés par des guides.

Les loyers explosent

L'Europe du Sud en a assez des touristes. Il existe plusieurs raisons à ce changement d'attitude.

En Espagne, les loyers et les prix de l'immobilier ont explosé. Il devient de plus en plus difficile pour les autochtones d'acquérir un logement. A Barcelone, les loyers ont augmenté de 68% au cours de la dernière décennie, écrit la BBC. La situation est similaire dans d'autres villes européennes.

Antje Martins est experte en tourisme durable à l'université du Queensland. Pour elle, ses manifestations sont un signe de mécontentement. Les autochtones ne tirent aucun bénéfice du tourisme qu'ils voient, assure-t-elle à la chaîne de télévision britannique.

Comportement irrespectueux

A Venise, le tourisme de masse a déjà entraîné la fermeture d'établissements de santé, le remplacement des commerces de proximité par des boutiques de souvenirs et un boom des prix de l'immobilier. Nous sommes sur le point d'atteindre un «point de non-retour», prévient Susanna Polloni, cofondatrice du «Solidarity Network for Housing», qui aide les Vénitiens à faire face aux défis du marché du logement moderne. «Nous pensons que notre appel à l'aide, lancé depuis une ville qui se meurt pour le profit de quelques-uns, devrait atteindre le monde entier», explique-t-elle à la BBC.

Mais il n'y a pas que le logement des touristes qui pose problème. Le comportement irrespectueux de certains vacanciers agace aussi de plus en plus les habitants du sud de l'Europe. A Florence, en Italie, une jeune femme a récemment été filmée en train d'embrasser et de se frotter à une statue du dieu romain de la fertilité, Bacchus. La mairie de la ville a critiqué le comportement de la touriste, y voyant un acte à caractère sexuel.

En 2023, un touriste avait fait la une des journaux, accusé d'avoir endommagé une statue de la fontaine de Neptune datant du 16e siècle sur la Piazza della Signori. La même année, un groupe de touristes étrangers est allé encore plus loin dans une villa – en détruisant complètement une précieuse statue.

A Majorque, à Barcelone ou à Benidorm, ils peuvent également parler du comportement irrespectueux des visiteurs. «On dirait qu'ils font, chez nous, des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans leur propre pays», se plaint Carlos Ramirez, un enseignant de Barcelone pour qui la vie devient de plus en plus inabordable.

Les campagnes de dé-marketing peuvent-elles aider?

Certaines villes misent donc sur des «campagnes de dé-marketing», explique Sebastian Zenker, professeur de tourisme à la Copenhagen Business School. Certains touristes doivent être dissuadés de visiter certaines régions. Sebastian Zenker fait référence à la campagne «Stay Away» de 2023 dans la capitale néerlandaise Amsterdam, qui s'adressait aux jeunes hommes par le biais d'annonces les mettant en garde contre les conséquences d'un comportement asocial.

Alors, comment résoudre le problème? «Il s'agit de faire en sorte que l'argent gagné par ou avec les touristes soit investi dans la localité et dans des emplois, afin que les gens puissent se permettre de vivre», explique Sebastian Zenker. Tant qu'un équilibre ne sera pas trouvé, les protestations continueront, pense-t-il.

Les politiciens sont interpellés à intervenir. Ils doivent chasser la cupidité de l'industrie touristique et veiller à ce que les locaux aient de bonnes conditions de vie.